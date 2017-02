"Nosotros vemos lo contrario: crece el narcotráfico y la impunidad es total"

"¿que hay menos tráfico de drogas? Ni mucho menos. La percepción que tenemos nosotros es que ni mucho menos. El tráfico de drogas ha aumentado. Ha ido in crescendo en los últimos años, cada vez más. Y los Cuerpos de Seguridad del Estado están desbordados". El presidente de la coordinadora provincial antidroga Nexos, Francisco Mena, responde así a la estadística oficial que anota una bajada de un 19% en los delitos de tráfico de drogas en 2016 en la provincia de Cádiz.

El panorama que pinta Mena es diametralmente opuesto al que planteó anteayer en la capital gaditana el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, al dar a conocer el último balance anual sobre criminalidad en la provincia de Cádiz. Los datos proporcionados por Sanz señalan un descenso de un 19,2% en los delitos de narcotráfico.

"Hay mucha actividad de narcotráfico y especialmente en el Campo de Gibraltar. Es un escándalo lo que está pasando en el Campo de Gibraltar. La impunidad es total. Hay localidades como La Línea que están como en la década de los noventa. Y todos los días se está aprehendiendo droga en la provincia de Cádiz. Diariamente. Sólo hay que echar un vistazo a los medios de comunicación. En Chiclana, en Sanlúcar, en La Línea, en Algeciras, en Jerez..., de hachís, de cocaína... Así que nos llama la atención que haya bajado este tipo de delitos", dice un asombrado Francisco Mena.

"Puede ser que la relación entre narcotráfico y detenidos haya bajado", aventura, "que no contabilicen la captura de cargamentos de hachís sin detenidos. Pero es que la única explicación que encuentro, porque es que hay muchísima actividad".

Mena comenta que las plantillas policiales están mermadas. "El esfuerzo que están haciendo las Fuerzas de Seguridad es para aplaudirles", dice. Y que tal vez el descenso de delitos por tráfico de drogas que anotan las estadísticas se debe a que "hay menos agentes en la calle y que por eso se hacen menos detenciones".

El presidente de Nexos explica que la federación antidroga tiene pedida una reunión al nuevo subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz. "Con Javier de Torre, el anterior subdelegado, mantuvimos una relación muy cordial y queremos también mantenerla con el nuevo subdelegado. Aquí estamos todos en este lado del río y los malos están al otro lado. Así que queremos ver esos datos, analizarlos, desglosarlos...".

Mena indica que sí ha habido un descenso del número de personas que intentan entrar en la Península desde Marruecos con trozos de hachís ocultos en su cuerpo. "Han desaparecido los culeros y vagineras de los puerto de Tarifa y Algeciras. Traían poca droga pero incrementaban mucho la estadística de detenidos".

¿Qué ha provocado ese descenso? "Pues que en ese negocio se gana poco dinero y se corre mucho riesgo. Y teniendo un negocio donde se puede ganar mucho dinero y no se corre tanto riesgo como es estar dentro del entorno del narcotráfico... Ahora se gana bastante como aguador, alijador, transportista, de la guardería... Alguien que bajaba al moro a traerse como culero hachís, realmente lo que ganaba eran 300 o 400 euros. Eso no deja mucho más. Pero en el narcotráfico, ahora el que menos gana son 1.000 euros por alijo. Eso el aguador, el que va con la motocicleta y está vigilando si llega la Guardia Civil. Uno que está alijando en la playa, por una descarga que no dura más de quince minutos puede ganar entre 3.000 y 4.000 euros. Y el que transporta en el todoterreno hasta la guardería se puede ganar entre 6.000 y 10.000 euros".