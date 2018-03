El colegio Marqués de Santa Cruz planta cara al 'bullying'

El acoso escolar es una lacra que inunda las aulas de los centros escolares de todo el mundo. Hace unos años los profesores y padres de alumnos decidieron plantar cara al acoso de diversas formas. Además, muchos docentes y pedagogos han investigado cuantiosas vías para poder erradicar una situación peliaguda para los alumnos y los propios docentes.

En el colegio de Educación Infantil y Primaria Marqués de Santa Cruz, en el poblado naval de la Base, han implantado una nueva medida pionera en la materia. Dicha propuesta busca intervenir de manera emocional y empática entre los propios alumnos. Así lo han explicado el director del centro, José Atienza, y el equipo que coordina esta medida. "Este colegio, como todos los centros del país, tiene una presión social contra el acoso escolar o bullying y los conflictos derivados de estos. Es un tema poco definido y observable, podemos tener un caso de acoso escolar y no enterarnos, por ello empezamos a investigar sobre diversos programas de acosos, algunos de ellos nórdicos como el Kiba. Estos programas no fueron factibles para nosotros, ya que la medida era mediar entre el acosador y el acosado. Esto no era lo que buscamos, debido a que encasillamos los roles de los propios alumnos", afirma el director.

La directiva del centro actuará de manera preventiva ante los casos de acoso escolar

Por este motivo el coordinador del centro, Rafael Reyes, y José Atienza acudieron a una conferencia en Cádiz el pasado mayo de 2017 del psicólogo Andrés González Bellido, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Cádiz. El ponente expuso una técnica contra el bullying denominada Tutoría entre iguales (TEI). "Bellido nos mostró otra manera de abordar el acoso escolar, que en este caso se basaba en la prevención de este a través de la empatía y la educación emocional. Al alumnado se le hace partícipe desde el principio, ya que, en el caso de actuar de manera incorrecta, el posible acosador recibe una muestra de repulsa ante sus actuaciones. La idea no es intervenir contra el acosador, sino contra las actuaciones de este haciéndole saber a él y al resto del aula que lo que está haciendo está mal", explica Virginia Villarreal, coordinadora del programa en Primaria.

Asimismo, el TEI no pretende realizar un juicio moral contra ningún alumno. Según los docentes del centro, cuando se intenta aplicar alguna medida de actuación contra el acoso se muestran los roles del acosador y acosado vislumbrando y encasillando los papeles de ambos, algo complicado de desprender a posteriori. Por ello se actúa de manera inmediata ante una conducta que no es satisfactoria. "Pongamos un ejemplo, si un niño se mofa del físico de otro compañero, no actuamos de manera inquisitiva ante el acosador. Buscamos que nazca un sentimiento de culpa ante lo que ha hecho, haciéndole ver a él y al resto de la clase que mofarse del físico de una persona está mal y conlleva el sufrimiento de alguien. La idea es que empaticen con todas las personas y, en especial, con el resto de sus compañeros", recalca la coordinadora TEI de Infantil, Alicia Sánchez.

Los maestros del Marqués de Santa Cruz han recibido, por parte de Andrés González Bellido, una formación con la finalidad de saber cómo actuar de manera preventiva ante un caso de acoso escolar. Según el director, esta formación "nos motiva para desarrollar el programa y hemos formado un equipo TEI para coordinar y dirigir la aplicación del programa dentro del centro". El programa TEI del colegio está conformado por Alicia Sánchez, Irene Bollullos, Virginia Villarreal, Natalia García, Rafael Reyes y José Atienza. Este grupo de maestros han buscado, ante todo, que sus aulas se conviertan en un espacio de educación y formación tranquilo y apacible, apto y apetecible para cualquier alumno.

Por otro lado, los docentes que conforman dicho grupo han llegado a un consenso: los padres tienen que estar implicados en cualquier caso de acoso escolar. "Es muy complicado trabajar en este asunto sin el apoyo de los padres y tutores. Nosotros no podemos deducir cuándo hay o no acoso de manera inmediata, por ello pedimos a la familias que se impliquen y no culpen a quienes están intentado ayudar a sus hijos", finaliza el director del colegio.