El círculo cercano a Pedro Pacheco blinda su primera salida en libertad con un permiso

"Que goce del mejor permiso que sea posible. Que pueda olvidarse de lo que ha pasado en Puerto III y se centre por unos días en su familia. No pedimos nada más. Sólo eso". Así se manifestaban ayer amigos del ex alcalde Pedro Pacheco después de que la Sección Octava de la Audiencia Provincial le concediera su primer permiso penitenciario desde que fuera encarcelado en octubre de 2014. Este hecho ha movilizado a todo su entorno, tanto familiar como de amigos cercanos, los cuales ruegan el máximo de los respetos al ex político.

En este ámbito se ha suscrito lo que podría ser calificado como un pacto que tiene por objetivo que la primera salida en libertad del ex alcalde se produzca con la mayor normalidad posible. "Respeto". Esta es la palabra que brota de los labios de quien quiera que haya estado en los ámbitos cercanos a ex alcalde. Tanto es así que mientras hay fuentes cercanas que apuntan a que la primera salida de Pacheco del centro penitenciario de Puerto III se producirá este mismo fin de semana otras señalan que más tarde. "Cuando él desee", dicen.

La salida provisional del ex regidor de prisión ha llenado de alegría a buena parte de su círculo íntimo, el cual ya tenía preparada incluso una concentración el próximo mes de septiembre en la céntrica plaza del Arenal para honrar la figura de quien fuera alcalde de la ciudad durante 24 años. Todo quedó en nada después de que Pacheco señalara que no desea pompa alguna en torno a su puesta en libertad en forma de permiso penitenciario.

"Queremos desviar cualquier atención. Es un asunto serio. Se trata de un hombre privado de libertad que va disfrutar de su familia casi tres años después de ser encarcelado. Tan sólo deseamos respeto", reiteraron a este medio fuentes de su círculo de amistades.