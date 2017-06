"Son cambios para mejorar la provincia y la vida de la gente"

Y Ruiz Boix salvó a Ángel Gavino

El baile de sillas en la Junta de Andalucía se ha saldado finalmente con apenas cuatro cambios en lo que a dirigentes socialistas de la provincia se refiere: López Gil, Belizón, Remedios Palma y Daniel Moreno. Ya no se moverá a ningún delegado más, aunque no se descartan variaciones en un tercer nivel de la Junta, esto es, entre coordinadores, directores generales, etc. Y si los cambios no han sido más profundos ha sido en parte por la posición de fuerza que la dirección del PSOE de Cádiz (Irene García y en especial Juan Carlos Ruiz Boix) hizo en defensa de Ángel Gavino, que suma seis años como sudelegado del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar. Desde Sevilla se intentó un cambio --sonó el nombre de la algecireña Isabel Beneroso como alternativa- que al final se terminó frustrando.