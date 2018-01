"La atención que damos a los inmigrantes aquí es de vergüenza"

Santiago Agrelo es un obispo combativo. No le arredran los problemas con la policía marroquí ni con los políticos españoles. Desde que fue nombrado arzobispo de Tánger viene denunciando la situación de los inmigrantes retenidos en condiciones inhumanas por una valla. Él, que entró en el seminario franciscano por decisión familiar a los once años y que labró allí su vocación, se "encontró" con esta situación, y ya no pudo permanecer indiferente en esta "diócesis complicada". Él creó la Delegación de Migraciones, para separar la atención a los inmigrantes de la que dedicaba Cáritas a los pobres marroquíes. "El problema no son las fronteras, es la política inmigratoria de las naciones, que dan más importancia a los intereses económicos, culturales y religiosos que a la persona que está en una situación de necesidad. Las razones que suelen darse para cerrar las fronteras a los emigrantes son injustas y las podría contradecir, pero ni siquiera me interesa hacerlo, porque, aunque fueran absolutamente válidas, la situación en la que viven los emigrantes cerca de las fronteras, o en los caminos en los que pierden la vida, ya obligaría por encima de todas las razones a ocuparse de ellos. Y este es un discurso que los políticos no quieren oír y, lo que más me duele, que tampoco se oye mucho dentro de la Iglesia.

-¿Echa en falta un discurso más radical en la Iglesia?

-Echo de menos una toma de posición en este sentido. Más allá de cualquier razón política, estamos obligados a atender a esta humanidad tirada en los caminos. De hecho, la Iglesia lo hace, eso es lo llamativo, pero es importante dar un paso desde el hacer al decir. Porque el hacer no crea opinión y el decir, sí. Si la predicación en la Iglesia cada domingo machacase este clavo, ese discurso evangélico, hace mucho tiempo que la sociedad tendría una conciencia distinta de este problema de la que tiene. La práctica es necesaria. De hecho, los emigrantes necesitan que nosotros hagamos, y no tanto que digamos. Pero para cambiar la situación es más importante, creo yo, el decir que el hacer.

-¿Quién tiene que hablar? ¿Los obispos, el Papa?

-Nooo. Estamos hablando de quienes tienen la palabra todos los días delante de los fieles, que son los sacerdotes y los religiosos. Los obispos sacan un documento, que igual nadie lee. Sería igualmente importante, de todas formas, que lo sacasen. O que lo hiciera la Conferencia Episcopal dando un puñetazo en la mesa, que oiría todo el mundo... Hace un año y pico, la Conferencia celebró el 50 aniversario de su fundación, y a la plenariafueron invitados los Reyes de España. Lo cual me parece... normal, es decir que eso no deja huella. Nada. Si ese día, junto con los Reyes hubiese invitado a un sinpapeles, probablemente hoy estaríamos hablando de ello ¿verdad? Y son esas cosas que yo echo en falta: la lucidez para llegar a la sociedad por lo que decimos y en este caso también por lo que hacemos. Sería poner al emigrante a la altura del Rey, cosa que la Iglesia tiene que hacer. Y no se hizo (suspira).

-¿Cuál es su labor con los migrantes en la diócesis?

-(Con una risa leve, entre dolida e irónica) ¡Es de vergüenza! Si uno le pregunta a los emigrantes qué hacemos por ellos, nos dirán que nada, o casi nada. Y tienen razón cuando lo dicen. Sí, vamos todas las semanas al bosque a llevarles alimentos, mantas... aquí en la Catedral se abren todos los días fichas, se atiende a las necesidades prioritarias de un montón de personas, se hace el seguimiento de embarazos... podría decir que se hacen un montón de cosas pero, puaf, no es nada ¿qué es eso para resolver el problema? Esta semana voy a Roma a tratar con otros obispos este tema, seguro que sale algo que vale la pena, pero son cosas que ponen un remiendo en una realidad para la que no hay respuesta fuera de la política.

-¿Qué debe hacer la política?

-Para empezar, preguntar al emigrante por qué está en la frontera, cómo ha llegado allí y qué podemos hacer por ellos. El emigrante es como si fuese una mercancía de la cual nosotros disponemos y de l a que, cuando necesitamos mano de obra echamos mano, aunque no quiera venir como hicimos durante mucho tiempo, que los sacamos a patadas de sus lugares de nacimiento para llevarlos a trabajar para nosotros. Ahora que ellos, no es que quieran salir sino que lo necesitan, volvemos decirles "ustedes no salen, nosotros somos los dueños de sus vidas y ustedes no salen de ahí". Y mientras las políticas no los traten como a personas para los emigrantes no hay esperanza, más que las de ser ayudados en el camino de esta manera en que lo hacemos, la Iglesia o las ONG. Pero la solución sólo pueden darla los políticos. Y eso será el día en que al emigrante lo consideren sujeto de derechos inalienables, personas que tienen derecho a emigrar, a no salir de su país obligadas, a salir si quieren salir. Y estos derechos habrá que regularlos, pero no impedir su ejercicio.

-No le veo muy optimista.

-No, no lo soy. Te puedes imaginar en qué andan ocupados nuestros políticos, cuántos años llevan ocupándose en cuestiones que no conciernen para nada a los pobres. Son cuestiones de ricos, de a ver quién se queda con más riquezas. En el fondo, los problemas de estos momentos en España, la política territorial, son problemas de egoísmo, de a ver quién se queda lo más posible con los recursos que hay. Y claro es un discurso que es un modo de entender la vida, la realidad, la lucha política, que a mí como obispo me repugna profundamente, la verdad.

-Usted no se ha callado nunca, ha estado en manifestaciones...

-Claro que no. Lo llevo diciendo desde que estoy aquí. En manifestaciones he participado poco, y siempre de forma aquí un poco transversal. Yo no organizo manifestaciones. La última, es que me invitaron de Cáritas, si no no voy, que habían organizado instituciones marroquíes una manifestación ante el consulado español cuando los muertos de Tarajal. Me invitaron y dije cómo no. Y me pusieron allí, me pusieron un cartel en la mano y yo no sé esa foto cuántas vueltas habrá dado por ahí. La historia es esa. Lo mismo que hace dos semanas organizaron unas ONG una vigilia de oración por Helena Maleno, y yo me ofrecí a decir unas palabras en la misa, ya no recuerdo ni cuáles. Pero yo no entro a hacer el trabajo de los jueces ni el de los políticos.

-Usted escribió un libro, Emigrantes, el color de la esperanza ¿Dónde pueden encontrarla ellos, con este panorama?

-¡Ellos tienen la esperanza, a ellos los mueve la esperanza! Ellos tienen una fuerza enorme, tienen una fe enorme. Cuando pensé en buscar un título para ese libro, pensé en poner desde luego 'Emigrante' porque ese es el hilo que mueve todo el libro, que es una colección de homilías, cartas pastorales... Y si yo pienso en el emigrante, podría haber puesto 'el color del sufrimiento, el color del dolor', pero creí importante que esa palabra evocase el color de la esperanza, porque ellos son un mundo de esperanza realmente. ¿Os imagináis lo que tiene que haber en el interior de esas personas para que se echen a los caminos sabiendo que se arriesgan a perderlo todo? Cuando digo perderlo todo digo que pierden los bienes que llevan encima, pierden la ropa, la salud, pierden la integridad corporal en el sentido de que los muelen a palos muchas veces, y muchos miles de ellos pierden la vida. Y que no obstante todo eso se echen a los caminos significa que tiene que haber dentro una esperanza enorme de encontrar algo mejor. Y por eso yo digo que la esperanza tiene color emigrante.

-¿Aun sabiendo que en este mundo no se les quiere precisamente mucho?

-Sí, y para ellos la esperanza, curiosamente, se traduce en palabras de fe en Dios. No es esperanza en un futuro mejor, sino en "Dios me ayudará, Dios nos ayudará". Es increíble, en ese sentido a mí me deja muy desconcertado porque yo ya procedo de un mundo en el que evocar a Dios es casi una fantasía. Pues para ellos, Dios es de casa. Yo creo que la fuerza de sus vidas se torna Dios, y eso sin importar su religión, sean musulmanes o animistas. Hace años me contó un franciscano de una mujer que salió de casa a llevar cargando a su hijo al médico a decenas de kilómetros (esto era en un país latinoamericano), y el hijo se le murió en el camino. Bueno, pues cargó con su hijo muerto hasta volver a casa, simplemente movida por la fe de enterrarlo con los suyos. Eso te hace enormemente fuerte.

-Sí, porque la realidad no debe darles precisamente fuerzas

-No, ni a ellos ni a nosotros. Yo también necesita la fe para caminar. Si no, ya me habría rendido hace muchísimo tiempo.