"Cuando te atan a una cama sientes impotencia e incomprensión"

"Cuando te atan sientes impotencia porque no te escuchan. La agitación que yo tenía se incrementó porque no entendía porque se llegaba al extremo de atarme". Habla Jesús, uno de los miembros del Grupo de Apoyo Mutuo y Recuperación de Jerez, perteneciente a la Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental En Primera Persona. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, la federación ha programado el llamado Tour 0% contenciones mecánicas en Salud Mental, una serie de concentraciones en siete provincias para alzar su voz y realizar una denuncia pública del uso de la contención mecánica, es decir, el empleo de correas para atar a estas personas a la cama en los servicios de Salud Mental. En Jerez, la protesta tendrá lugar en el hospital el próximo día 9. Al día siguiente, la federación entregará en el Parlamento andaluz sus reivindicaciones.

"No existe la recuperación por la fuerza. En la mayoría de los casos la contención mecánica supone añadir más dolor y miedo a una situación de sufrimiento. La confianza es fundamental para sentirte cuidado y en un entorno seguro. Si te atan o te amenazan con hacerlo ¿Cómo vamos a confiar", afirman desde la federación. María Iris Tejero es la portavoz del grupo de apoyo de Jerez, que empezó a gestarse a finales de 2014. Cuida el lenguaje al extremo y prefiere que se hable de personas con diversidad mental o psicosocial. Asegura que la contención mecánica, que la federación describe como "inhumana, degradante y vejatoria", viene a ser el símbolo de otras muchas prácticas que sufren estas personas, como la contención química, la sobremedicación o un abuso de los ingresos involuntarios. "Si tú tienes un problema y acudes al sistema sanitario para que te ayuden, no puede ser que, por basarse todo en intereses económicos, la gestión sanitaria se centre en la farmacología. Te dan la pastillita y ya está. Y es que la reforma psiquiátrica se quedó a medias". Tejero lamenta que se echa en falta una verdadera relación, una planificación anticipada en las decisiones de salud mental. "Cuando llegamos a una consulta queremos que las decisiones se tomen de forma compartida, que haya un diálogo".

El domingo día 9 será la primera vez que salgan a la calle, que dejen atrás el miedo, como ellos dicen. "Nunca hemos tenido voz, porque hemos estado sobremedicados, cronificados e intentamos que eso cambie. No se nos puede hacer lo que de la gana. Una palabra de un profesional para nosotros puede ser determinante para nuestra vida, porque no estamos bien y por atar a alguien a una cama no se recupera. Dentro del campo de la discapacidad, nosotros somos los últimos".

Afirma la portavoz del grupo que la contención mecánica, para la que se reclama su total eliminación, es una práctica además peligrosa. "Este año ya han aparecido dos personas muertas, en Galicia y Asturias, mientras estaban atadas a la cama en unidades de Psiquiatría". Desde la federación andaluza entienden además que hay alternativas y proponen, entre otras medidas, que se forme a los profesionales en técnicas de atención alejadas de la coacción, favorecer espacios de reflexión entre los profesionales sobre el comportamiento ético con las personas a las que atienden, la creación de protocolos de acogida cuando las personas son hospitalizadas que generen confianza y tranquilidad en un ambiente de cuidados o la creación de la figura del Defensor del Paciente de Salud Mental, como garante de sus derechos.

La asociación En Primera Persona de Jerez (www/facebook.com/activamente) funciona fundamentalmente como grupo de apoyo y se reúne todos los jueves en instalaciones de la Unidad de Salud Mental Comunitaria, en el centro de salud de José Luis Díez. "Lo que pretendemos es que personas como nosotros tengan un espacio donde comunicarse en una relación horizontal, donde poder intercambiar experiencias, apoyarnos mutuamente, un espacio desde donde poder participar en lo que llamamos la recuperación, que es un término muy amplio", señala Tejero.