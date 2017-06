"No estamos asustados, estamos cabreados porque no hemos hecho nada"

El padre del pianista gaditano Manolo Carrasco expresó a este periódico su convencimiento de la inocencia de su hijo y su esposa tras las acusaciones de fraude que motivaron ayer la detención de ambos, el músico en Madrid y la madre en Cádiz. Aunque Ángel Carrasco prefiere no realizar declaraciones públicas que puedan entorpecer la labor de la defensa legal de su familia, sí quiso dejar claro su posición: "Tenemos todas las de ganar porque no hemos hecho nada fraudulento, ni mucho menos. Somos los primeros sorprendidos de que nos hayan llamado banda criminal. No te preocupes, que no hemos hecho nada malo. Lo que hemos hemos hecho es ir a la Sociedad General de Autores, registrar una obra, hacer un programa con la obra y entregarla en televisión, y ahí en televisión la han puesto las veces que sea, y han recaudado. ¿Dónde está el delito?".

Ángel Carrasco defiende la originalidad de las obras que Manolo Carrasco registró a nombre de su mujer, "que es compositora", explica, e insiste en que el proceder de su familia ha sido el correcto: "Estamos sorprendidos, yo, la madre y él, que es una buena persona. Años de carrera, con mil y pico de obras registradas, dime si a él le van a hacer falta obras de Beethoven y de los demás; por favor, por favor... Que lo hayan hecho algunos, vale, pero es que han metido dentro de toda la canasta a mi hijo".

El empresario gaditano resume su estado de ánimo: "Estamos cabreados, no asustados, que son cosas muy distintas. No estamos asustados porque lo hemos hecho bien, estamos cabreados, no es de justicia lo que han hecho".