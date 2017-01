"Los anti Transición son unos anti PSOE"

"La Transición es un momento fundacional de este país, lo podía ser la Guerra de la Independencia o el Descubrimiento de América, pero es un gran momento de este país que, además, salió bien. Ahora tiene dos tipos de detractores: los independentistas y los otros que aseguran que fue un pacto con el franquismo para seguir sobreviviendo; no es así, éstos critican la Transición porque, en el fondo, nos quieren atacar a nosotros. El PSOE no hizo solo la Transición, pero la hizo". Alfredo Pérez Rubalcaba, ex secretario general del PSOE, ex vicepresidente del Gobierno y ex diputado nacional por la provincia de Cádiz, abrió anoche unas jornadas en Alcalá de los Gazules, donde hoy participará Susana Díaz junto a la eurodiputada Elena Valenciano. No hubo menciones a las primarias, pero sí a la historia socialista y a los riesgos del futuro. Y a a Podemos y a su líder, Pablo Iglesias, de quienes dijo: "Tienen una relación enfermiza con nosotros".

"Cuando oigo a algunos de nuestros militantes decir las cosas que se han dicho durante estos últimos meses, me digo: 'qué poco saben de nuestra historia". Habla Diego Caro, catedrático de Historia, y en algo menos de 20 minutos explica por qué la agrupación de Alcalá de los Gazules, la segunda de Andalucía y una de las primeras del país en el mundo rural, fundada en 1886, desapareció en dos ocasiones y fue fundada otras tres. Algunas de las razones, entiende Caro, son buenos argumentos para el futuro inmediato del PSOE, y a lo que se refiere el profesor fue a la lucha fratricida entre partidarios de Indalecio Prieto y de Largo Caballero durante la Segunda República: "Esto es algo que se debe evitar a todo costa, porque con aquéllos no sólo perdió el partido, sino también España". De este modo, se abrió anoche en Alcalá de los Gazules las jornadas sobre el 130º aniversario de la agrupación socialista, que abrió el ex vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba y cerrará hoy la presidenta Susana Díaz.

Alcalá es una de las mecas del socialismo andaluz. De su agrupación salieron dirigentes históricos como Alfonso Perales, Luis Pizarro, José Luis Blanco y la ex ministra Bibiana Aído, sin contar a otros de corte más provincial como Daniel Vázquez o Gabriel Almagro. Fue en diciembre de 1886, cuando un obrero taponero escribió a El Socialista para inscribirse; poco después, en un pueblo de jornaleros y de tradición anarquista, Diego Valle fundó la agrupación.

Rubalcaba sostuvo que la historia reciente de España "no se entiende sin el PSOE", pero recordó que el partido sufrió a lo largo de muchos decenios bastantes procesos de reformas, de reubicaciones ideológicas y estratégicas no exentas de tensiones, pero remató: "Volveremos a ganar, sólo hace falta que no olvidemos cuáles son nuestros principios", dijo un Pérez Rubalcaba que aseguró orgulloso que el PSOE es "como un roble centenario" que "lo aguanta todo" porque tiene "unas raíces poderosísimas".

También intervino ayer la secretaria provincial del PSOE, Irene García, quien ensalzó la importancia histórica del conocido como clan de Alcalá, una agrupación socialista que, subrayó, se caracterizó por su "generosidad para construir una sociedad mejor". Y en especial se acordó del desaparecido Alfonso Perales "que sigue siendo un referente y que está con nosotros aportándonos su fuerza y su sentido común".

Irene García se mostró partidaria de, a menudo, echar un vistazo a la historia porque ello permite "resaltar los valores impecables que siempre han caracterizado a este partido y que son indispensables para hacer frente a tiempos complicados como los que estamos viviendo ahora".