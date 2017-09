El empresario cacereño Carlos R.F., supuestamente secuestrado y extorsionado por varios miembros de la banda de 'El Ojos' el 26 de septiembre de 2014, declaró ayer en la Audiencia Provincial de Cádiz a través de videconferencia durante la séptima sesión del juicio a este grupo criminal.

Este testigo explicó que el día de los hechos, sobre las 18:00 y las 18:30 horas, unas cinco personas entraron "enmascarados y armados" en la nave donde regentaba su negocio, en Navalmoral de la Mata.

"Me tiraron al suelo y me ataron las manos y los pies con cinta americana. Después me sentaron en una silla", señaló el empresario peletero, quien también aseveró que los asaltantes registraron toda la oficina en busca de una importante suma de dinero, "pero allí sólo había pieles". Así las cosas, "me amenazaron con pegarme un tiro y colgarme de un gancho".

Según Carlos R.F., los secuestradores le dijeron que "ellos eran unos mandaos y que venían a por el dinero". Le robaron unos 180 euros que llevaba en la cartera y le sustrajeron las llaves de sus vehículos comerciales.

Con ese golpe fracasado, el empresario cacereño comentó a los agresores que disponía de más dinero en su domicilio (entre unos 200 y 400 euros). Tal y como explicó el testigo, los asaltantes se dividieron entonces en dos grupos: "Dos encapuchados se quedaron conmigo en la nave y otros tantos fueron a mi casa. Hablaban entre ellos por teléfono y comprendí que desistieron del atraco porque había mucha gente en la zona y el montante encontrado no era el esperado. Después se marcharon de la nave sin liberarme, me dejaron encintando", apuntó. Poco después llegó el hermano de la víctima y dieron aviso a la Guardia Civil de lo sucedido.

Carlos R.F. afirmó que todos los secuestradores eran "hombres españoles". Identificó también la máscara que se le mostró ayer en sala como la que usaron sus asaltantes durante este suceso.