Un 'alunicero' agrede con un punzón a dos policías en El Puerto

El juez puso en libetad a la espera de juicio a dos personas que fueron detenidas en El Puerto por la Policía Nacional como presuntos autores del robo con fuerza en un establecimiento de la localidad por el método del alunizaje. A esto se suma que uno de ellos intentó apuñalar a uno de los policías, que salvó la vida gracias al chaleco antibalas.

Según informa la Comisaría Provincial en una nota, la intervención se inició cuando un indicativo de los Grupos de Atención al Ciudadano (radiopatrullas) acudió por la noche a un aviso de un robo con fuerza en un bar de la localidad portuense, comprobando que un vehículo había impactado contra la puerta del establecimiento para acceder a su interior y que tras perpetrar el robo los presuntos autores habían huido en dirección a la Cañada del Verdugo.

El chaleco antibalas evitó que el objeto punzante alcanzara el tórax del agente

El coche de los presuntos delincuentes fue finalmente interceptados en las proximidades de la venta El Pollo, aunque tras desistir de las órdenes policiales, continuó la persecución unos metros hasta que los sospechosos realizaron una frenada brusca, provocando una colisión entre los vehículos.

La persecución continuó hasta que los delincuentes colisionaron contra unas vallas metálicas, tras lo que se produjo un forcejeo con patadas y puñetazos y una presunta agresión a los agentes con objetos punzantes.

Con consecuencia del forcejeo, los agentes fueron atendidos en el Hospital de El Puerto debido a las numerosas contusiones y lesiones. Al parecer fue el chaleco antibalas lo que evitó que el punzón usado por el presunto agresor alcanzara el tórax de uno de los agentes.

A pesar de los hechos descritos por la Policía, horas después, el juez decretó la libertad a la espera de juicio por los delitos de homicidio en grado de tentativa, atentado contra agente de la autoridad, lesiones, robo con fuerza y robo de vehículo. La decisión judicial provocó ayer cierta indignación en el seno del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que "una vez más las medidas judiciales no son ejemplares ni adecuadas", señala el SUP, que recuerda la "decepción" que los agentes involucrados en esta operación y que fueron agredidos sienten "después de jugarse a la vida" para detener a estos dos delincuentes.