El alcalde de Vejer convoca a los vecinos a manifestarse por el HARE

El alcalde de Vejer, José Ortiz (PP), reaccionó ayer a las críticas vertidas desde la Junta de Andalucía acerca de los contratiempos con los que el Ayuntamiento de Vejer se ha encontrado para obtener los permisos oportunos que posibiliten la construcción de la depuradora y la instalación de la electrificación que precisa el Hospital de Alta Resolución y Especialidades (HARE) de la Janda. Esa respuesta llegó ayer en formade convocatoria dirigida a todos los vecinos. El alcalde los ha citado el próximo sábado día 8 a las 11:00 horas para iniciar una marcha reivindicativa de tres kilómetros, que irá desde el aparcamiento de Los Remedios hasta el centro sanitario.

El alcalde argumentó ayer, para convocar a la ciudadanía vejeriega, que "comprobando que no existe voluntad por parte de los representantes provinciales y regionales de la Junta para facilitar los trámites que permitan llevar a cabo las obras complementarias comprometidas por este Ayuntamiento, creemos que es importante mostrar la indignación y reclamar, de manera firme, contundente y colectiva, el cumplimiento que en su momento adquirieron con la ciudadanía", declaró José Ortiz.

Se trata de un acto reivindicativo organizado desde el Ayuntamiento al que se ha comenzado a invitar a los integrantes de las asociaciones y colectivos del municipio e inmediaciones, además de a otros consistorios afectados por la falta de funcionamiento del centro hospitalario, como son los municipios de Conil, Barbate, Zahara, Benalup y Paterna.

Según explicó José Ortiz, "es un acto del pueblo, de los ciudadanos, futuros usuarios y trabajadores de este hospital, en el que cada representante de colectivo manifestará su opinión acerca de la importancia de poner en marcha cuanto antes estas instalaciones". El alcalde aseguró que "no hemos roto unilateralmente ese clima de colaboración, algo que no podemos decir de la propia Junta de Andalucía. La paciencia se acaba. Nos han demostrado que no hay voluntad. Por eso ahora son los propios ciudadanos los que deben ser escuchados".

El regidor ya ha contactado con el doctor Antonio Vergara, portavoz de la Marea Blanca de la provincia, quien propondrá a su asamblea mostrar su apoyo a esta iniciativa que reclama la apertura de un nuevo centro sanitario de carácter público, y que pretende descongestionar en un 70 % la actividad sanitaria que actualmente atiende el hospital de Puerto Real.

Por otro lado, el diputado autonómico del PP Antonio Saldaña censuró ayer "la actitud mezquina" de la Junta y del PSOE que "intentan culpar" al Ayuntamiento de Vejer del retraso en la apertura del HARE, un equipamiento sanitario cuya apertura, recordó, se fijó para el año 2010.

Desde Podemos, el coordinador provincial José Ignacio García, exigió ayer al Ayuntamiento de Vejer y a la Junta que "dejen el cruce de declaraciones y asuman las responsabilidades, el trabajo y la gestión para abrir de una vez el Hospital de la Janda".

Y la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, lamentó el "tono chabacano" de Saldaña (PP),que es "una muestra del uso político que ha hecho el PP del hospital en Vejer".