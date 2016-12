El alcalde de Cádiz reta a la oposición

La versión política del perro del hortelano. "Ni gobiernan ni dejan gobernar". Así ve el alcalde de Cádiz a la oposición en el Ayuntamiento tras las últimas tensiones que se han acrecentado en este final de año. Desde hace semanas, la opción de moción de censura ha vuelto a sobrevolar por San Juan de Dios, a tenor de los mensajes que los portavoces se han ido cruzando en diferentes apariciones públicas, debates plenarios o comunicados de prensa. En ocasiones no se mencionaba explícitamente la moción, pero tampoco hacía falta. Y ayer el alcalde, José María González, salió al paso de esas insinuaciones -"amenazas", las denominó- con un órdago en toda regla a la oposición.

"Si realmente tienen una alternativa seria de gobierno, que sean valientes y presenten la moción de censura de una vez, en lugar de estar lanzando amenazas; y si no, que nos dejen gobernar", afirmó González. Hace ya unas semanas, fue el responsable de Hacienda, David Navarro, quien lanzó un mensaje similar; pero ante la insistencia de las críticas de la oposición a la gestión de la ciudad, ayer fue el propio alcalde el que quiso poner pie en pared y dirigirse a PP, PSOE y Ciudadanos.

Especialmente a los dos primeros pidió "que dejen de entorpecer la gestión municipal y presenten la moción si de verdad tienen una alternativa". "Cádiz no necesita francotiradores si no a gente que reme a favor de esta ciudad. Y digo Cádiz, ya no hablo de lealtad para con este alcalde o para este equipo de gobierno, hablo de lealtad para con esta ciudad", añadió José María González, cansado de que continuamente se le tumben las propuestas que requieren la aprobación del Pleno (como la RPT, la modificación del Reglamento Órganico Municipal, las modificaciones presupuestarias, la rebaja de las ayudas a las mujeres víctimas de la violencia de género, la reforma del Patronato del Carnaval, o la organización de la Regata, recordaba el alcalde entre otros proyectos que no han superado el filtro de la oposición).

A estas palabras de José María González respondió ayer toda la oposición. Cuando se habla de moción de censura, las miradas se centran en el PSOE, que a pesar de obtener su peor resultado electoral en las municipales de 2015, es la llave durante estos cuatro años para todo lo que guarde relación con la política municipal. "Nosotros no estamos en eso", insistía ayer el portavoz socialista, Fran González, que achacaba al gobierno de Podemos "un discurso centrado en dos cosas recurrentes: los palos en las ruedas y la moción de censura". "Si el alcalde quiere jugar a los retos, lo retamos a que se ponga a trabajar por primera vez en año y medio y se despegue un poquito del terciopelo del sillón, que no se le conoce que haya hecho nada por esta ciudad en este tiempo. Parece que está deseando irse de alcalde y provocando permanentemente porque se creerá que se está más tranquilo en la oposición", afirmaba el socialista, convencido de que José María González está "desaprovechando la oportunidad que se le ha brindado de intentar demostrar un modelo distinto".

Pedía el líder del PSOE en el Consistorio que el alcalde "se tiene que dedicar verdaderamente a trabajar, que parece que no conoce lo que es, en lugar de escribir y de insultar a la oposición, descalificar y estar permanentemente generando las polémicas que genera".

Desde las filas del Partido Popular también respondían ayer a estas afirmaciones de José María González. El portavoz popular, Ignacio Romaní, consideraba "irónico que el alcalde hable de alternativa a su gobierno, cuando toda la ciudad habla del desgobierno en el que está inmerso Cádiz". Y en este sentido, remarcó que el PP "hace mucho tiempo que tiene una alternativa seria de gobierno", recordando que en las pasadas municipales "fue la propuesta más votada, la que eligieron los gaditanos para gobernar y la que González Santos se marcó como objetivo para destruir en base al odio, ayudado, como no, por el PSOE de Cádiz, que es el verdadero responsable de lo que está pasando en la ciudad".

Y sin pelos en la lengua y con el mensaje más contundente al respecto -como viene ocurriendo en los últimos tiempos cuando se habla de la posibilidad de moción de censura- respondió Ciudadanos. "José María González tiene toda la razón del mundo. La moción de censura debería ser inmediata", afirmaba ayer el portavoz del grupo municipal, Juan Manuel Pérez Dorao, que está convencido de que la ciudad "necesita otro gobierno". Recordaba Pérez Dorao que en distintas ocasiones han valorado ya esta posible moción de censura, ya que "no podemos seguir esperando que la situación mejore si se mantiene el actual equipo de gobierno que lleva demostrando hace casi dos años su falta de capacidad". "Y la solución pasa porque PP y PSOE se pongan de acuerdo porque son los que suman los votos necesarios", añadía el portavoz de Ciudadanos, que aclaró que sí apoyarían esa moción de censura. Lo único claro que hay a día de hoy sobre esta posibilidad.