Las agencias de viajes recuperan cifras de negocio previas a la crisis

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el sector de las agencias de viajes y operadores turísticos está alcanzando cifras de negocio anteriores a la crisis que se inició en 2008.

Los últimos datos que se han recogido señalan que hubo un crecimiento a finales de 2016 del 4,2%, elevando el volumen de negocio por encima de los 19.000 millones de euros (19.120). En el primer cuatrimestre de este año las agencias de viajes aumentaron su trabajo un 4,4%, por lo que se prevé que 2017 acabe con una facturación que se acercará a los 20.000 millones de euros, algo que no se conseguía desde 2008, cuando el sector llegó a los 19.995 millones.

Según el INE, a finales de 2017 la facturación se acercará a los 20.000 millones de euros

Ángel Juan Pascual, presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes, confirma esta tendencia y señala que "parece que se está notando una mayor alegría en el sector. A ello contribuye el descenso del paro y la creación de empleo, la sensación de que estamos saliendo de la crisis, lo que contribuye a que la gente vuelva a gastar sin tanto miedo". Desde su punto de vista es cierto que "el negocio se está recuperando con respecto a años anteriores".

Aunque considera que pasan por un buen momento, pone el dedo en la llaga al señalar que en estos nueve años, "el 50% de las agencias de la provincia han sido barridas por la crisis. Se han ido recuperando algunas, pero nunca llegaremos a los niveles de antes" de la recesión.

No obstante, Ángel Juan piensa que el turismo está viviendo una recuperación que se nota no solo en este tipo de negocios, si no también "en los hoteles, los guías, compañías aéreas, etc".

Aunque la competencia de las webs de reservas ha sido furibunda, el presidente de la asociación cree que las agencias tienen algo que estas páginas no pueden dar: "un seguro de responsabilidad civil, seguro de viaje, asesoramiento, profesionalidad y la confianza de saber que quien te está vendiendo un producto dará la cara en el caso de que surja algún contratiempo".

Según su experiencia, la agencias se encuentran con dos tipos de clientes, "aquellos que no saben dónde ir y quieren el bueno, bonito y barato; y aquellos que tienen ideas fijas y buscan un viaje en concreto". En este caso, mantiene que los destinos más demandados por los gaditanos este año son Eurodisney, Europa Central, Perú, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos, con Nueva York a la cabeza. Por otra parte, también es frecuente que las reservas se dejen para última hora porque el turista quiere el precio más económico posible.

Todo ello dibuja un panorama activo y alentador que, según Ángel Juan "nos permite coger aire y ver la luz al final del túnel".