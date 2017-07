Vindicación más allá del buenismo

"Como diría Trillo: Estoy encantado de estar hoy en Mérida". Las palabras de Juan Carlos Monedero abrieron el acto principal de la Universidad de Verano de Podemos, en un Aula Magna con overbooking y asientos ocupados al menudeo. Monedero no se lanzó a cantar por Carlos Cano porque Wyoming se lo tiene "prohibido" pero no pudo evitar recitar aquello de "si en vez de ser pajaritos fuéramos tigres de Bengala, a ver quién era el guapito que nos metía en la jaula". Sus pinceladas fueron las que más hemoglobina inyectaron a la principal cita de la jornada de ayer en la Universidad de Verano de Podemos, apuntando que fue una "mujer del sur, María Zambrano, quien tomó las palabras de Gramsci para recordar que la verdad es revolucionaria"; y que del sur era el jornalero que dijo aquello de "En mi hambre mando yo".

El "mano a mano" entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el alcalde de la ciudad, José María González quedó en una reducción, al fin, de charlas de ideario. Pero, al menos, tanto Iglesias como González vinieron a vindicarse más allá del buenismo: "Nos suelen decir que estas cosas que proponemos suenan muy bien pero que la realidad es la que es, que lo nuestro es un imposible -comentaba Iglesias-. Pero las cosas se pueden hacer de otra manera, y se pueden hacer mejor".

Eso sí: lo mismo no jugamos a ser tigres de Bengala, pero que nadie crea que sólo somos lindos pajaritos cantores.

Así, el máximo responsable de la formación morada abogó por una "política de transición energética hacia las energías renovables", no sólo por conciencia medioambiental o por razones éticas, sino como una forma de "blindarnos contra la dependencia y la vulnerabilidad económica". La reindustralización, también, como forma de luchar contra un sistema de precariedad laboral, basado ahora en la cesta única del turismo: "Pues a su vez, un sistema laboral saneado es fundamental para sostener el sistema de pensiones y servicios públicos. Sin olvidar que el auténtico crecimiento no lo dan las coyunturas internacionales, sino una sociedad con capacidad adquisitiva".

"La situación en el mundo es de competencia -continuó Iglesias-. Y todos sabemos que hay dos maneras de competir: por arriba o por abajo. La forma de competir por arriba es invertir".

Pablo Iglesias -que desarrolló su intervención en torno a a tres grandes cuestiones: la plurinacionalidad, la corrupción y el modelo social- repitió que el PP ha hecho un uso "patrimonial de las instituciones", y que echarlos de ellas se ha convertido, por tanto, "en una cuestión de urgencia democrática". Iglesias comentó, también, que el PP intentó vetar una pregunta sobre el "coste" que suponían los casos de corrupción del partido porque no se adecuaba al "decoro parlamentario". "Lo que no se adecua al decoro es robar", indicó Iglesias.

Por su parte, José María González dio la bienvenida a los asistentes como "alcalde del cambio" - "todavía no me creo esto"-, y asumió, dentro de la organización del encuentro, un "tirón de orejas, porque queremos ser agentes de la despatriarcalización de la política, y aquí estamos los tres". El alcalde intentó resumir estos dos años de legislatura "lejos de la autocomplacencia", aunque manifestó su "satisfacción" por haber "puesto coto a la gestión privada de los servicios públicos" de la ciudad. Los ayuntamientos, añadió, tienen un estrecho campo de actuación, pocas competencias y "no mucho dinero, lo que genera bastante impotencia. Pero son unos actores de primer orden en el ámbito político: y la cercanía da un vínculo potentísimo para seguir esforzándonos", comentó el alcalde, que insistió en que los "movimientos sociales han de estar en el ADN de Podemos". "Tanta alfombra roja puede llegar a hacer que te desvíes del camino. Por eso está bien que todos entremos con nuestros salarios bien delimitados. En estos tiempos, la honestidad es un valor revolucionario" .