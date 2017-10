Vecinos de La Janda vuelven a reclamar la apertura de su hospital

Unas trescientas personas, unas 2.000 según la organización, acudieron ayer a la concentración convocada por las mareas blancas gaditana y de la Janda para volver a reclamar la apertura inmediata del Hospital de Alta Resolución y Especialidades (HARE). Consignas como 'Este hospital hay que abrirlo ya', 'Es de todos esta lucha' y 'Basta ya de esperar, queremos el hospital', se fueron escuchando hasta que acabado el tiempo de cortesía dado para esperar la llegada de más vecinos, se comenzó a bajar desde el casco urbano. Se había puesto un autobús que fue utilizado por pocos vecinos, otros optaron por bajar en sus vehículos particulares.

Ya delante del hospital, sobre una tarima y auxiliados por un equipo de megafonía puestos por el propio Ayuntamiento de Vejer, fueron tomando la palabra los diferentes representantes de la mareas. José Luis López, de la Marea Blanca de la Janda, organizador de esta concentración, expuso que "estamos aquí pidiendo la apertura del hospital, este hospital que tan necesario es para la comarca de la Janda". Aunque destacó la presencia de las personas presentes dijo "no estamos todos", por lo que promovió hacer una campaña "boca a boca en todos los pueblos para animar a nuestros convecinos para que estén aquí con nosotros, esto es un bien para todos". A ello unió la exigencia de que la gestión de este futuro hospital sea pública y que el personal que trabaje en su interior sea funcionario, no con empresas privadas. "La sanidad no es un negocio, es un servicio público", esgrimió.

En otro momento de su intervención, José Luis López recordó que se podía firmar una queja que ya ha sido trasladada hace 20 días y aceptada a trámite por el departamento del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en la que se reclama la apertura de este centro hospitalario.

Estas intervenciones las cerró el portavoz de la Marea Blanca Gaditana, el doctor Antonio Vergara, quien expuso que "la defensa de lo público no descansa nunca, cuando consigamos el siguiente objetivo tenemos que luchar para el próximo". El portavoz de la Marea Blanca gaditana dijo que "nosotros no queremos peleas entre partidos, ni entre gobiernos, no nos interesan absolutamente nada, hay muchos activistas políticos aquí, pero nosotros representamos una plataforma ciudadana, son los ciudadanos los que estamos gritando a todos los responsables, no queremos venganzas, no queremos historias, queremos que se abra ya el hospital". "El Hare de Vejer abrirlo ya", gritó.

El edificio está aún pendiente de diversas obras comprometidas por parte de la Junta, como el nuevo acceso al servicio de Urgencias y la construcción de la depuradora, y de los tendidos eléctrico y telefónico que son responsabilidad del Ayuntamiento de Vejer. Según precisó ayer el alcalde, José Ortiz, aún quedan algunas autorizaciones. Ortiz acudió a este encuentro en calidad de ciudadano, como también hicieron sus homólogos de Barbate, Miguel Molina y Conil, Juan Manuel Bermúdez.