Unión de mareas por la sanidad pública

A la llamada de la Marea Blanca gaditana para protestar por el deterioro de la sanidad pública acudieron ayer las mareas blancas de otras localidades de la provincia y la Marea de Pensionistas de Cádiz, que aplazó la manifestación que había organizado el sábado para unirse a la de la Marea Blanca.

La marcha partió pasadas las doce del mediodía del Hospital Puerta del Mar encabezada por la plataforma convocante, seguida de las mareas blancas de otras localidades de la provincia y varios colectivos que también quisieron sumarse a la protesta. Así, pudieron verse pancartas y carteles, entre otros, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Amigas al Sur, la Plataforma Jerezana por la Sanidad Pública, Asociación Madres Plaza de Mayo, Café Feminista de Cádiz, Asociación Derecho a Morir Dignamente, y partidos políticos como IU, Podemos, Ganar Cádiz en Común y PCE. Cada uno coreaba sus lemas.

Antonio Vergara anunció una manifestación de todos los sectores públicos en octubre

Entre los manifestantes se encontraban algunos miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, como el primer teniente de alcalde, Martín Vila, y las concejalas Eva Tubío, Ana Camelo y Laura Jiménez. También estaban el diputado provincial y la parlamentaria andaluza de IU, Antonio Alba e Inmaculada Nieto, respectivamente.

A la altura de los juzgados de San José, se incorporó a la cabecera de la manifestación la Marea de Pensionistas de Cádiz al grito de "El pueblo unido jamás será vencido".

Según la Policía Local, unas 1.200 personas participaron en esta manifestación, pero hubo momentos en los que se contabilizaron en torno a 2.000 personas, ya que a medida que avanzaba la marcha, se fueron uniendo ciudadanos a esta protesta.

Los manifestantes entraron en San Juan de Dios poco antes de las dos de la tarde coreando frases como "Sanidad pública" y "Gobierne quien gobierne, la sanidad y las pensiones se defienden".

Desde los escalones de la estatua de Moret, se leyeron manifiestos de la Marea Blanca gaditana y de la de Jubilados y Pensionistas, además de uno de la Plataforma Jerezana por la Sanidad Pública y otro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.

Estas lecturas comenzaron con Lola Maiztegui, de la Marea de Pensionistas, que se congratulaba de haber asistido "en confluencia" con la Marea Blanca a esta manifestación. "Cómo no vamos a confluir si por nuestra edad, es capital para nosotros y nosotras, pensionistas, el acceso a una atención sanitaria eficaz en tiempo y calidad, reivindicando, además, el fortalecimiento de nuestro sistema público sanitario", dijo, añadiendo que también se manifestaban "porque seguimos reclamando un plan integral para el sistema público de pensiones que asegure, no solo para los hombres y mujeres pensionistas de hoy, sino para los de mañana, unas pensiones dignas y la calidad de vida conforme a nuestra dignidad de personas".

Por su parte, el manifiesto de la Marea Blanca gaditana, leído por su portavoz, Antonio Vergara, criticaba que "las decisiones políticas de austeridad lo han sido con los servicios públicos, de ahí que han sido austericidas con los más necesitados". Y calificaba como "una trampa" lo que "llaman colaboración público-privada". "Hay que derogar las leyes que permiten el negocio de la privada en el sector público", leyó Vergara, quien lamentó que un ciudadano que no tenga algún familiar o conocido dentro del sistema sanitario andaluz "no tiene una asistencia sanitaria adecuada. Es decir, la función principal del Servicio Andaluz de Salud no se cumple en todos los casos. Este hecho es un fracaso que no podemos soportarlo de forma pasiva ni resignada. Por eso estamos aquí". El manifiesto también criticaba las desigualdades sociales que se han generado por los recortes en Sanidad, la disminución de las plantillas de profesionales y las listas de espera que "matan o pueden matar".

Vergara aprovechó su intervención para anunciar una nueva manifestación de todos los sectores públicos en el mes de octubre.