La UCA aborda la comunicación en casos de crisis terroristas y operaciones militares

La Universidad de Cádiz (UCA) organiza una jornada sobre Comunicación y Seguridad en casos de crisis terroristas y operaciones de las Fuerzas Armadas, que se desarrollará en el campus de Jerez, el próximo miércoles 18 octubre.

La iniciativa, organizada por el ente universitario Ágora de Seguridad, cuenta con el patrocinio de la Secretaría General de Política del Ministerio de Defensa, dirigida por el almirante Juan Francisco Martínez Núñez; así como del Grupo EULEN-Seguridad.

Expertos del ámbito militar, del Cuerpo Nacional de Policía y varios periodistas especializados en Seguridad y Defensa, intervendrán en estos trabajos, que serán abiertos por una presentación a cargo del decano de la Facultad de Derecho en Jerez, Jesús Sáez González; y los dos organizadores del evento: el profesor titular de Derecho Penal, Antonio Díaz; y Verónica Sánchez Moreno, periodista y máster en Comunicación de Defensa y Conflictos Armados.

El primer panel de la jornada versará sobre Comunicación de operaciones militares y crisis internacionales, y contará con la participación del Mando de Operaciones (MOPS) de la Defensa, dirigido por el teniente general Fernando José López del Pozo. Como representante del citado mando, participa el coronel Dionisio Urteaga Todó, jefe de la Sección de Influencia del MOPS (una Sección de Influencia se ocupa de las acciones de valimiento durante el planeamiento, la conducción y el seguimiento de operaciones militares; ocupándose en sincronizar las actividades de Interacción, Cooperación Cívico-Militar, Información, Operaciones Psicológicas y Asuntos Públicos). En esta mesa intervendrán también Gema Nieves Ramos, analista de información pública del Mando de Operaciones; Verónica Sánchez Moreno, especialista informativa de RedTeam Warfare Systems, firma de ciberseguridad integral mediante que desarrolla sistemas de inteligencia, defensa y contraofensiva cibernéticas; y Luis Romero Bartomeus, profesor colaborador de la facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz en el campus de Algeciras, uno de los mayores expertos internacionales en análisis geoestratégico sobre el área del Estrecho de Gibraltar y máster en Seguridad y Defensa por el Instituto General Gutiérrez Mellado, quién actuará como moderador.

La segunda sesión de trabajo, que se iniciará mediodía, tratará sobre Comunicación preventiva, educativa y de gestión de ámbitos de crisis y será moderada por el doctor Francisco Perujo Serrano, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de Jerez y director del Gabinete de Comunicación de la Universidad gaditana. Los ponentes de este segundo panel serán el doctor Antonio Díaz Muñoz, profesor titular en Derecho Penal y editor adjunto de The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs; la inspectora Carolina González García, gestora de redes y medios sociales del Cuerpo Nacional de Policía; y el periodista Óscar Lobato, corresponsal técnico de Defensa y Seguridad para el Grupo Editorial Joly.