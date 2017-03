El Tribunal Supremo confirma la condena a Pedro Pacheco por el caso 'Casa del Rocío'

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Fiscalía contra la sentencia del caso que en Jerez se conoció como 'Casa del Rocío', en el cual el ex alcalde de la ciudad Pedro Pacheco fue condenado a un año y diez meses de prisión y al pago de 1.440 euros por delitos de prevaricación con la atenuante de dilaciones indebidas, falsedad en documento mercantil y fraude a la Administración, siendo absuelto de los delitos de falsedad en documento oficial.

Dicho caso versó en la realización a cargo municipal de una serie de obras de reforma en la casa que la Hermandad del Rocío de Jerez posee en la aldea almonteña por las cuales la citada corporación romera no pagó nada.

La sentencia exime de cualquier culpa, por prescripción de los hechos imputados, tanto al ex delegado municipal nacionalista Antonio Sánchez, así como al que fuera hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez Francisco Gómez. Ambos han quedado exentos de cualquier responsabilidad penal, después de que fueran condenados a penas inferiores a los dos años de prisión, límite que suele marcar si el penado ingresa o no en un centro penitenciario. El Supremo considera que cuando se actuó contra ellos ya no tenían responsabilidad penal.

A partir de este momento, el equipo de abogados de Pedro Pacheco en este caso, liderado por el letrado Manuel Hortas, solicitará a la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Jerez, que dicha pena no se acumule a las condenas que el ex regidor ya cumple en prisión (y que suman 84 meses de privación de libertad). No en vano, cuando el delito por el que Pacheco fue condenado se perpetró éste carecía de antecedentes penales. La Audiencia Provincial será quien tenga la última palabra a este respecto.