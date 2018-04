El TSJA absuelve a un condenado a doce años por un crimen en Cádiz en 2016

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a Daniel R.T., uno de los dos hermanos conocidos como 'Los Polacos', condenado a 12 años de prisión por la Audiencia Provincial de Cádiz por el apuñalamiento mortal de Sebastián M.G. en la avenida Segunda Aguada el pasado 16 de abril de 2016.

La sentencia de primera instancia dictada por la Sección Cuarta fue recurrida ante la Sala Civil y Penal del TSJA. Después de deliberar dicho recurso, el Alto Tribunal andaluz ha resuelto absolver al menor de 'Los Polacos', por lo que inmediatamente envió un oficio para su puesta en libertad.

Se da la circunstancia de que Daniel R.T., ahora exculpado, ha permanecido en prisión preventiva desde que sucedió el crimen hace justo dos años. En caso de confirmarse este fallo absolutorio, el hermano pequeño de 'Los Polacos' podría reclamar al Estado una compensación económica por esos dos años que estuvo privado de libertad.

A la espera de conocer la resolución del Alto Tribunal andaluz, la abogada que llevó la defensa de Daniel R.T., Isabel Espinosa, ha explicado a este medio que el recurso que planteó ante el TSJA se basaba fundamentalmente en acreditar que este joven no intervino en la trifulca que desembocó en la muerte de Sebastián M.G. "No hay ninguna prueba que situase a Daniel en la pelea objeto de este caso", ha manifestado la letrada, que ha especificado que su representado "huyó" del lugar de los hechos y "se escondió entre dos coches", por lo que no pudo estar presente ni participar en el apuñalamiento mortal. Bajo esta misma premisa, la abogada ha recordado que durante la fase de instrucción, uno de los implicados en la reyerta, Jonathan M. F., declaró que Daniel R.T. no intervino en la agresión, si bien después, en el transcurso de la celebración del juicio, testificó que sí formó parte de la disputa.

La abogada ha señalado además que Daniel R.T. "no tenía ni un rasguño, ni un moratón" después del incidente, lo que -según su postura- refrenda que el menor de 'Los Polacos' nada tuvo que ver con la muerte violenta de Sebastián M.G..

Los hechos que han dado lugar a este caso ocurrieron en 16 de abril de 2016, cuando una reyerta entre cuatro personas finalizó con dos apuñalados y la muerte de uno de ellos, Sebastián M.G., que fue atacado por la espalda. Daniel y Miguel R.T., 'Los Polacos', fueron condenados a 12 años de prisión por el delito de homicidio y a Jonathan M.F., un tercer implicado, se le impuso la pena de dos años de cárcel como autor responsable de un delito de lesiones.

La resolución judicial del tribunal gaditano vio probado que la relación entre Jonathan y Daniel no era fácil porque el primero amenazaba al segundo para que le diera droga. Así el 15 de abril se produjeron fuertes desavenencias entre ellos, complicándose la situación hasta tal punto que decidieron salir y encontrarse con armas blancas a fin de dejar zanjado el conflicto.

El altercado se produjo en la madrugada del día 16 en la avenida Segunda Aguada. Jonathan estaba acompañado de su amigo Sebastián (finalmente fallecido). "Nada más verse se enfrentaron, iniciándose una pelea durante la cual Jonathan pinchó a uno de 'Los Polacos' a la altura del estómago y le clavó en dos ocasiones seguidas el cuchillo que portaba en el nivel posterior del hueco axilar izquierdo", relata como hechos acreditados la sentencia de la Audiencia de Cádiz.

Por su parte, prosigue la resolución, Sebastián le dio un puñetazo en la nariz a uno de los hermanos, Miguel. Ambos cayeron suelo, siendo entonces cuando éste "clavó a Sebastián el cuchillo que llevaba, de 31 centímetros de largo y cuatro de ancho, en la espalda con la intención de quitarle la vida".