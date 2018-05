Sanz pide alternativas a la Junta para la obtención de arena para las playas

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado hoy que las opciones que ofrece la Junta de Andalucía para la obtención de arena para las playas de Huelva y Cádiz “no son válidas o resultan insuficientes” y ha pedido alternativas “urgentes” que permitan a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar “proseguir los trabajos ya iniciados, a fin de que el litoral de ambas provincias se encuentre en perfectas condiciones de cara a la temporada de verano”.

Sanz ha explicado que, una vez que la Dirección General de Pesca de la Junta ha vuelto a denegar, en el transcurso de las últimas negociaciones, la petición de efectuar dragados en el Placer de San Jacinto y la Flecha de El Rompido, es “urgente y prioritario” que el Gobierno andaluz “ofrezca alternativas viables y que se pueden ejecutar con celeridad”, al tiempo que ha denunciado que “si se retrasan las obras será por exclusiva responsabilidad de la Junta”.

Sanz ha señalado, a este respecto, que en Huelva se precisan 370.000 metros cúbicos de arena para las playas de la zona oriental (Mazagón y Matalascañas) y otros 560.000 metros cúbicos de arena para la zona occidental (El Portil, La Antilla e Isla Antilla). Frente a ello, los puntos de dragado que ha autorizado la Junta hasta el momento ofrecen por término medio unos 5.000 metros cúbicos de arena, “lo que resulta claramente insuficiente”.

Junto a ello, ha señalado que las zonas de extracción de arena que propone el Gobierno andaluz son “inservibles” porque en su mayoría contienen “residuos de otros dragados no utilizables por su granulometría, contenido de finos y contaminación”, entre otras causas.

“Apelo a la lealtad y a la colaboración que ha presidido el espíritu con el que se constituyó la Comisión Interadministrativa y pido a la Junta de Andalucía, que es la administración competente en la materia, que ofrezca a los técnicos de Costas puntos de dragado en los que se pueda extraer toda la arena necesaria cuanto antes”, ha dicho el delegado.

Sanz ha querido dejar claro que, si la Junta no ofrece alternativas urgentes, la regeneración de las playas “puede sufrir un notable retraso, con el consiguiente perjuicio para veraneantes y hosteleros, dado que a la falta de arena se suma la demora con que la Junta ha emitido sus informes sobre las propuestas de actuación”.

Sanz ha recordado, a este respecto, que “todas las actuaciones en el litoral que no dependen de la Junta de Andalucía”, entre ellas las reparaciones de los accesos, están ya en marcha”, y que el Gobierno de España ha aprobado “con la máxima celeridad” una partida de 35,6 millones de euros para el arreglo de las playas andaluzas, de los que 30 se destinan a Huelva y Cádiz, “siendo la Administración del Estado la única que ha provisto fondos para el arreglo de las playas, lo que demuestra nuestra decidida voluntad de apoyo al sector turístico”.

A juicio del delegado, el Gobierno de España “ha hecho los deberes en tiempo y en forma, sin perder un sólo segundo y presentando todos los estudios necesarios”, mientras que la Junta está demostrando “lentitud, falta de capacidad para solventar los obstáculos y falta de visión sobre lo preocupante de la situación”.

Así, ha precisado que “no es cierto” que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) tenga desde mediados de abril el informe de la Junta sobre las peticiones de dragado. Dicho informe, según Sanz, se envió desde la Consejería el 30 de abril, vía correo electrónico, y no tuvo salida oficial de la Consejería hasta el día 7 de mayo. Hasta el día 4 de mayo la Junta no informó de que las obras de dragado no necesitaban tramitación de Autorización Ambiental Unificada, una tramitación autonómica, y lo hizo vía correo electrónico.