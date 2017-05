Sánchez elije la cuna del socialismo para tender la mano a Patxi López

El candidato a la secretaría general del PSOE, Pedro Sánchez, quiso dar ayer un golpe de efecto en su recorrido por el país para lograr el respaldo que precisa de los militantes. Y acudió a la cuna del socialismo gaditano, Alcalá de los Gazules, donde consagrados pesos pesados como Luis Pizarro ya han mostrado su apoyo al candidato vasco Patxi López, una opción que también comparte su hijo y actual alcalde, Javier Pizarro. Pese a no respaldar la opción de Pedro Sánchez, el regidor alcalaíno no dudó ayer en llevar al ex secretario general de su partido a la sede del PSOE (situada en la plaza de la Alameda de la Cruz, y tras una caminata por el paseo de la Playa) para tomar luego un café con un nutrido grupo de seguidores en Casa Pizarro, lugar de encuentro de muchos de los consagrados socialistas que ha dado la provincia de Cádiz.

Antes de llegar al antiguo convento de Santo Domingo, la comitiva se dio una vuelta por el mercado de abastos, saludando y haciéndose más de una foto con quien se lo pidiera, un acercamiento que en otras ocasiones no ha tenido el ahora candidato con los afiliados y seguidores de esta formación política.

El lugar elegido no es un escenario cualquiera de la localidad jandeña, ya que en ese mismo espacio, el pasado mes de enero la presidenta de la Junta y también candidata oficial a la secretaría general del PSOE, Susana Díaz, acompañó al regidor local en el centenario de la constitución de la agrupación local.

Precisamente, el primero en tomar la palabra ayer fue Javier Pizarro, al que le siguió un histórico del PSOE alcalaíno como Francisco Aído, padre de la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído y ex alcalde del pueblo .

Con Paco Aído se vivió una de las anécdotas de su corta intervención, y es que el cartel con un enorme 'Sí es sí' puesto delante del atril que se colocó sobre el escenario apenas dejaba verle desde la grada en la que estaban presentes casi un centenar de personas, muchos de ellos conocidos rostros de la provincia que han mostrado su apoyo a Pedro Sánchez y que forman parte de la plataforma provincial de Cádiz.

El propio Paco Aído agradeció el gesto de Javier Pizarro de acompañarles aunque respaldase otra opción política. Eso, dijo, "desgraciadamente no ocurre en la mayoría de las agrupaciones".

"Lo importante no es que el próximo 21 de mayo gane un nombre, el 21 de mayo no debe ganar un nombre, lo que debe ganar es una visión del Partido Socialista", expuso Sánchez antes de tender la mano a Patxi López, diciendo que "aquellos que compartimos camino diciendo 'no es no' a Mariano Rajoy y que el Partido Socialista se tiene que abrir al siglo XXI, debemos caminar juntos hasta el 21 de mayo".

Así, en Alcalá de los Gazules se comprometió a incluir en la ponencia que presentará en pocos días en Madrid algunas de las propuestas y medidas de Patxi López, como celebrar una convención anual para analizar la estrategia del partido, la incorporación telemática en los procesos internos, la redacción de un código ético para las redes sociales, además de promover un mínimo vital a escala europea. Y en clave interna, acabar con la política de avales en los procesos de primarias y que se vaya a una elección de primarias a doble vuelta.

En su recorrido por Alcalá, Pedro Sánchez se dejó acompañar por Francisco Aído, Javier Pizarro y José María Román, entre otros.