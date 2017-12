San José del Valle debate hoy una moción de censura que puede quedar en nada

A las 12.00 horas de este mediodía se prevé debatir en el salón de plenos del Ayuntamiento de San José del Valle la moción de censura presentada el pasado día 12 de diciembre por los cinco concejales del PP y el único de IU, Joaquín Soto. Estos seis ediles buscan que Antonio García, el líder local del PP, recupere hoy la Alcaldía vallense en sustitución del regidor actual, el socialista Antonio González Carretero. Sin embargo, las pretensiones de los firmantes de esta moción de censura pueden quedar en nada si el secretario del Ayuntamiento sigue considerando a Soto como edil no adscrito, lo cual anularía su voto.

Después de que la dirección provincial de IU presentara en el Ayuntamiento un documento firmado por Soto en el que éste se daba de baja como militante, el secretario del Ayuntamiento aceptó inicialmente el planteamiento de IU y dio a Joaquín Soto la condición de concejal no adscrito y posterior emitió un segundo informe en el que exponía que seguía convocado el pleno extraordinario para hoy. Por lo tanto, el secretario no ha atendido la reclamación de Joaquín Soto, que aseguró haber sido "engañado" por el coordinador provincial de IU y alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías. Al respecto, el secretario del Ayuntamiento considera que esa reclamación la debe trasladar el edil afectado a la vía judicial pues considera que él no es competente para decidir si el documento firmado de baja del partido ha sido bajo engaño.

Así las cosas, en el pleno de hoy se constituirá la mesa de edad y se leerá la moción de censura, sin que se sepa aún si habrá votación o si se levantará el pleno automáticamente.

Cabe recordar que si Soto sigue siendo considerado como un concejal no adscrito, su voto no tendría validez en esta moción de censura de acuerdo con la nueva Ley Antitransfuguismo. De ser así, el PP precisaría otro voto más para aupar a Antonio García a la Alcaldía y ese voto sólo podría venir de las filas socialistas, algo que se presume imposible. En el salón de plenos vallense hay cinco ediles del PSOE, otros cinco del PP y el referido concejal por ahora ex de IU.

El candidato del PP, Antonio García Ortega, aspira a su tercera etapa como alcalde de San José del Valle, una responsabilidad que ya asumió primero entre 1999 y 2003 (en coalición con el PA) y después desde 2008 a 2015. Antonio García ganó las elecciones municipales en 2007 pero un pacto entre el PSOE y la Unión Vallense (UVA) le apartó de la Alcaldía. Un año después, la ruptura de ese acuerdo de gobierno y la dimisión del entonces alcalde, Pedro García (PSOE), le abriría de nuevo la opción de recuperar el puesto de máxima autoridad municipal. Primero tuvo que gobernar en minoría (hasta 2011), después con mayoría absoluta (2011-2015) y ese año fue superado en las urnas por 78 votos por González Carretero.