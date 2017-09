Ruiz Cayuso: "El 20% de avales esconde miedo a perder el poder"

Jesús Ruiz Cayuso, la persona elegida por los 'sanchistas' para intentar enfrentarse a Irene García en las primarias a la secretaría general del PSOE de Cádiz, empezó ayer su precampaña criticando el método escogido por el comité provincial para la recogida de avales. "Esconde detrás un miedo a la participación y un miedo a perder el poder, ni más ni menos", dijo Ruiz Cayuso en la presentación de su candidatura, para la que deberá recoger algo más mil firmas de aquí a al día 16.

Fue así como empezó su primera intervención ante los compañeros y ante la prensa que le escuchaban en la sede de San Antonio. El isleño explicó que en junio los estatutos federales del partido cambiaron el porcentaje necesario para ser candidato del 20% al 3% de los militantes con voto pero que este cambio incluía una disposición transitoria hasta final de año en la que ese número quedaba a elección de cada ejecutiva provincial. "Si hubieran querido fomentar la participación como dicen, hubieran escogido la nueva, la del 3%. Optaron por la posición más restrictiva", afirmó.

No es el único reproche que realizó al "aparato" , anunciando que "si los compañeros depositan su confianza en mí, las cosas en el partido van a cambiar". Ruiz Cayuso, que ha elegido el lema 'Somos la militancia', apuesta por un modelo donde ésta sea la "máxima autoridad", según manifestó en sus primer acto como pre-candidato. "No queremos máximas autoridades sino que los militantes tengan la posibilidad de poner y quitar a las personas que consideran oportunas", manifestó.

De hecho, según defendió, este "nuevo modelo", se ha visto reflejado en que es el único candidato elegido en un encuentro de compañeros de las plataformas creadas en su momento para apoyar a Pedro Sánchez, actual secretario general del PSOE. "Nos reunimos, se pusieron sobre la mesa varias posibilidades y decidieron que fuera yo quien los representara", contó. También,afirmó que "a diferencia del resto", él no es un político profesional. "No tengo nada que perder", aseveró. "Dirijo la Unidad de Salud Público del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda, es una profesión vocacional y me encuentro a gusto. No me presento por el poder, lo que queremos es cambiar las cosas", incidió.

Así, entrando en el programa que promoverá su candidatura para la secretaría general del PSOE en la provincia habló de la necesidad de "redefinir el proyecto socialista". "Queremos volver a unir a todos los socialistas que hoy están desunidos en torno a un proyecto participativo y coherente donde la integridad y el cumplimiento de la palabra predomine, donde se cumplan las promesas electorales", remató." "Unidos sin descalificaciones y donde se admitan las criticas, con libertad de pensar de forma diferente sin ser tachados de radicales ni personas que queremos destruir el partido", afirmó Ruiz Cayuso.

Apostó también por limitar la compatibilidades de cargo. Según el socialista isleño, hay "una concentración del poder orgánico e institucional en todos los partidos, sin echar las culpas a nadie" y "esto está generando una red de connivencia que crea un muro que dificulta la permeabilidad, la renovación, el debate o la crítica", terminó antes de seguir, apuntó, recogiendo avales.