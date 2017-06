Unas obras en la Ronda Este llevarán a Pedro Pacheco de nuevo al banquillo

El juicio del caso 'Huertos de Ocio' no será el último que obligue al ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco a sentarse en el banquillo de los acusados. Según ha podido saber este medio, el ex político deberá hacerlo ante los magistrados una quinta vez, lo que supone que en la actualidad le restan aún dos juicios por los que responder.

Esta nueva causa contra Pedro Pacheco versa sobre la adjudicación de una serie de obras en las rotondas de la Ronda Este (avenida Juan Carlos I), si bien es más conocida por los jerezanos como la 'Ronda del Colesterol' por la gran cantidad de personas que la recorren andando de forma deportiva en busca de una mejor salud. La base legal de este nuevo juicio no es otra que la adjudicación de una obras mayores dividiéndola en obras más pequeñas con el presunto objetivo de que dichos trabajos no superaran nunca los 30.000 euros, que es la frontera que marca la normativa para que una obra pueda ser adjudicada sin pasar antes por un concurso público. Obviamente, si dichos trabajos confluyeran, digámoslo así, en un mismo proyecto y fueran todos juntos tan sólo los podría realizar quien resultara ganador del concurso. Dichas obras fueron realizadas en varias rotondas de la Ronda Este, así como al parecer en los acerados de las mismas. Las obras en cuestión se acometieron durante los años de 'co gobierno' con el PSOE de Pilar Sánchez.

Será la quinta ocasión en la que se sentará en la Audiencia Provincial en los últimos años

La investigación recayó sobre el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad y ha tenido un largo (y silencioso) recorrido ante la Justicia. El Juzgado investigó los hechos e informó a las partes afectadas que no veía delito en contra de los criterios seguidos por la Fiscalía que, por su parte, sí consideraba que había ilícitos penales.

El caso llegó, y nada menos que en dos ocasiones, al ámbito de decisión de la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en la avenida Alcalde Álvaro Domecq, que dictaminó su desacuerdo en las dos ocasiones referidas, lo que ha provocado que la escueta lista de casos pendientes de juzgar que tiene en su contra el ex alcalde (tan sólo le restaba el caso 'Huertos de Ocio') se vea engrosada con este caso 'Ronda Este'. De uno se ha pasado a dos, algo que no conviene precisamente a la situación penitenciaria de Pedro Pacheco ni a su obvio interés por empezar a disfrutar de permisos penitenciarios, de los cuales dos solicitudes ya han sido rechazadas, el pasado mes de marzo y en el corriente.

A este respecto, cabe destacar que Pedro Pacheco (que está llevando personalmente todos los asuntos que se refieren a sus derechos penitenciarios dada su condición de abogado) ya ha recibido en el Módulo de Respeto de Puerto III el auto de apertura de procedimiento abreviado que viene a informarle de que deberá pasar por la Audiencia Provincial una vez más de las que ya tenía previstas.

Pedro Pacheco no será la única persona que deberá sentarse en el banquillo. También lo harán nuevamente dos técnicos municipales como son los casos de José Agüera y Luis Cruz de Sola, que fuera gerente de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y que ya resultara condenado por el caso 'Casa del Rocío' a un año y diez meses de prisión (igual que Pacheco) por delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración pública.

Aún resta que el Ministerio Fiscal presente su escrito de acusación en el que cual determinará bajo su punto de vista cuáles fueron los hechos y la pena que solicita para los presuntos delitos. Fuentes legales consultadas por este medio llegaron a mostrar su idea de que el caso podría cerrarse sin condenas de cárcel pero sí de inhabilitación, por lo cual la estancia en prisión del que fuera líder del nacionalismo andaluz no se vería ampliada. Se da prácticamente por seguro que la vista oral se celebrará a mediados del año próximo.

La nueva Ronda Este de Jerez entró en funcionamiento el viernes 24 de diciembre de 1999 tras más de dos años de obras después de que en mayo de 1.997 se diera el visto bueno a su construcción tras firmar el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía el preceptivo convenio. El presupuesto inicial se elevó por encima de los 1.300 millones de pesetas, equivalentes hoy en día a más de 7,8 millones de euros.