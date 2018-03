Ramón Valcárcel (PP): "El Brexit es la consecuencia de una rabieta populista"

'españa ante el Brexit y otros retos europeos', así se titulaba la conferencia que ofreció el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel Siso (PP), la noche del pasado viernes en el Centro del Vino y la Sal de Chiclana, invitado por el Ateneo de esa localidad.

El parlamentario español, ex presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, dio un repaso a los desafíos más relevantes a los que se enfrenta la Unión Europea (UE) y, sobre todo, después de que Reino Unido haya anunciado su retirada de la comunidad europea.

Ramón Valcárcel atribuye esta decisión a una "rabieta" populista-nacionalista, "no en vano el 47% de los británicos que votaron en el referéndum, ahora piensan que la decisión de abandonar la UE es un error, según la encuesta que se ha realizado en ese país", dijo.

Según Valcárcel, "lo peor de esa rabieta es que amenaza con pisotear los derechos de miles de ciudadanos; por eso la UE está peleando por defender los derechos de los españoles que viven y trabajan en Reino Unido, pero también de los británicos que viven y trabajan en España". Añadió que cuando sólo falta un año para que se agote el calendario que marca el artículo 50 del Tratado con la UE, "los británicos aún no saben si se van o si se quedan. No queremos incertidumbres ni situaciones drásticas, pero el Reino Unido no puede dejar a tantas miles de personas en el limbo". No obstante, reseñó que si quisiera quedarse en la UE "tendría que ser respetando todos y cada uno de los principios básicos de los proyectos europeos. Ya no aceptaremos ninguna suerte de apaño o de situación especial. La Unión Europea se fundamenta en la igualdad de todos sus miembros".

Destacó que el Brexit debe afectar lo mínimo posible a las empresas "y a nuestros sectores estratégicos". Así, indicó que en Bruselas "trabajamos para que los hoteles, por ejemplo casi una veintena en Chiclana, los restaurantes, las empresa exportadoras y otros pilares de nuestra economía sientan lo menos posible las consecuencias de la salida del Reino Unido".