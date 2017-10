"Rajoy es el modelo de persona que hoy necesita España"

Ana Pastor es una de las personas de máxima confianza de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y cuya gestión se observa con lupa ante el desafío independentista. En el debate posterior a la conferencia, donde los asistentes pudieron realizar preguntas a la presidenta del Congreso con la moderación de David Fernández, director de Diario de Cádiz, Ana Pastor señaló a título individual que "Mariano Rajoy es el modelo de persona que necesita España para un momento como éste" porque cree que es un político "equilibrado", que "analiza muy bien las decisiones que hay que tomar" y que piensa siempre "en el bien de todos los españoles".

Y otra pregunta sobre los políticos: "¿Se equivocan los que piensan que hoy no hay talla política para enfrentarse a un desafío como éste?" Ana Pastor no es una persona muy dada a dar grandes titulares, como ella mismo se encargó de anunciar, pero no se mostró de acuerdo con esa afirmación, ya que cree que hoy en día "hay políticos de gran talla, con una gran formación". Eso sí, incidió en que lo que no debe haber son "políticos que están fuera de la ley".

Pastor esquivó dar una respuesta clara sobre si está de acuerdo con que se aplique el artículo 155 de la Constitución. Para ello se remitió a las palabras que pronunció el martes el Rey para sostener que "en este momento tenemos que trabajar todos, cada uno en su cometido, desde su responsabilidad para preservar el orden constitucional". La presidenta del Congreso entiende que "conforme se vayan saltando la ley, habrá que ir actuando", aunque añadió que "los servidores públicos hemos jurado la Constitución y somos los primeros que debemos garantizar que se cumpla la ley".

Pastor no quiso que el foco se centre en la inacción del Ejecutivo o en el empleo de una excesiva fuerza por parte de los cuerpos de seguridad el pasado domingo, tal y como se le preguntó desde el público: "No se pueden equivocar los términos. Hay quien se salta la ley y quien intenta que se cumpla la ley". En este sentido defendió a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que realizaron su trabajo "por la petición de un juez y no por parte del Ejecutivo".

Al ser preguntada sobre si cree que puede darse un cambio de modelo de Estado, la presidenta del Congreso sostuvo que variar la Constitución "dependerá de nosotros, de la voluntad de todos los españoles". Pastor añadió que "para salvaguardar el derecho de todos, todos tenemos que opinar" ya que así se evitaría "que el poder pueda ser secuestrado por grupos o individuos sin escrúpulos que fomentan el caos con la intención de pescar en río revuelto".

Pastor adoptó su papel institucional y no quiso repartir críticas ni al PSOE ni a Podemos, "porque yo no estoy para echar más leña al fuego". La presidenta del Congresos tampoco etiquetó como "golpe de Estado" lo que está sucediendo en Cataluña: "Estamos ante dos leyes que el Tribunal Constitucional ha parado porque dice que son inconstitucionales. No me gusta etiquetar porque doy titulares, así que a mí de lo que me gusta hablar es de ley o fuera de la ley".

La política zamorana se mostró defensora del Estado de las autonomías que hay en España y que los grandes servicios se gestionen desde las autonomías porque considera que "eso ha sido bueno", como es el caso de la Educación: "Otra cosa es el contenido de lo que se enseña. No es un tema de quien lo gestione sino de contenido". Por último, con respecto a si pueden haber abrazado la causa independentista más gente en los últimos tiempos, afirmó que hay que tener prudencia con las valoraciones que se hacen de los ciudadanos "porque eso sólo lo sabemos en las votaciones que están amparadas por la ley".