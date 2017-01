"Quiero esto, lo he visto por internet"

Llegaron las navidades y con ellas las habituales compras, ya sea para disfrutar de las comidas tradicionales entre familiares o amigos, ya para hacerse con los regalos que compartir con los seres queridos para Papá Noel o para el día de Reyes. Aglomeraciones en las zonas comerciales de las ciudades y pueblos, también en los centros comerciales, así lo demuestran. La implantación del comercio online, o las tempraneras rebajas o días de descuento, no han acabado con esas estampas de ciudadanos ajetrados con bolsas y paquetes los últimos días del año y los primeros del recién estrenado. La adaptación de estos espacios comerciales resulta evidente. Bahía Sur ha sido un claro ejemplo de ello, alternando días -muchas tardes, muchas- con aparcamientos y galerías comerciales a rebosar, con otras jornadas en las que el estacionamiento no era imposible y el tránsito por los pasillos y la visita a los establecimientos rezumaban tranquilidad. Por suerte para quienes han elegido ese día.

"Siempre ha habido personas previsoras, que se anticipan a las fechas y se hacen con provisiones con tiempo suficiente para estar tranquilos estas semanas; pero también quienes dejan estas obligaciones para el último momento", comenta una dependienta que sostiene que es algo que se repite año a año. Son cosas que no cambian, a pesar de que las nuevas tecnologías y la llegada de modas de márketing extranjero como el Black Friday tienen cada vez más aceptación. Por eso se mezclan los clientes perdidos en busca de regalos para los suyos que observan estantes, perchas, productos y prendas, perdidos entre un mar de opciones, contentos por que se permita la devolución hasta varios días después del 6 de Enero; con aquellos que acuden a tiro hecho. O previamente han pasado con el agraciado para conocer sus gustos, sus preferencias y han tomado nota; "o incluso vienen con fotografías o capturas de pantalla en el móvil para no equivocarse", se ríe la trabajadora de uno de los establecimientos comerciales de Bahía Sur. Juguetes, ropa, complementos, cosmética, libros... el género es amplio para dar con el presente perfecto, o los presentes. "Lo he visto por internet", es una frase muy común ya en los hábitos de compras, y los comercios de la provincia no se libran, especialmente los grandes negocios que tienen su catálogo de productos en la red. Las nuevas tecnologían han cambiado las costumbres de muchas personas, especialmente de los jóvenes, a la hora de comprar. Se lo ha hecho más fácil, también a los trabajadores de estas empresas, con todo informatizado saben qué queda en tienda, qué está en stock u ofrecen la posibilidad de solicitarlo en el momento por internet para no perder la adquisición. Son nuevos tiempos, que se compaginan con los maratones de compras que maravillan a unos y desesperan a otros.

En las tiendas de textil en estos días, especialmente justo antes de fin de año, había clientes que se delataban al comprar y pedir bolsas de regalos; pero también eran muchos los que iban a la caza del modelito de fiesta con el que dar la bienvenida al 2017. Las dependientas ya hacían planes para el día 2. "El lunes se quita toda esa parte de ropa de fiesta y se deja para poner las prendas de nueva temporada", decía la responsable de tienda a otra compañera, mientras ordenaba algunos percheros. Porque en estas tiendas, a pesar de que no todas se han sumado a la época de rebajas, se compagina ya ropa que ha estado expuesta en estos meses con la nueva colección que entra. Otra forma más para que la clientela pique.