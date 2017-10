Puerto Real se une a la petición de indulto para el ex alcalde de Carcaboso

El Ayuntamiento de Puerto Real se unirá hoy a los actos de apoyo a Alberto Cañedo, ex alcalde de la localidad cacereña de Carcaboso, condenado a 17 años de inhabilitación y a más de 120.000 euros de sanción, entre multas, indemnizaciones y costas, por unas sentencias que la plataforma constituida en su defensa considera "injustas".

El ex alcalde está condenado por dos delitos, uno de prevaricación urbanística por la concesión de cédulas de habitabilidad para viviendas sin acabar, y otro por prevaricación administrativa tras no haber contestado hasta 700 solicitudes de informes que "colapsaron" un ayuntamiento de 1.200 habitantes. Una veintena al mes en una localidad con tan solo dos funcionarios, según comenta la plataforma que apoyará el Ayuntamiento de la Villa.

Ante estos hechos, la plataforma defiende que el ex alcalde "tiene las manos limpias, que no ha robado. No se trata de una sentencia por corrupción, malversación o cohecho, sino de condenas administrativas que no fueron resueltas por el contencioso administrativo, sino por la vía penal para acabar con su carrera política basada en el respeto al medio ambiente, a la soberanía alimentaria y de los recursos naturales y, en general, basada en la convivencia y el respeto".

Bajo el nombre #PlantatePorAlberto se ha iniciado una campaña a nivel nacional que persigue el indulto del ex alcalde. En base a ella, municipios de toda España colocarán una planta en la puerta del Ayuntamiento. En el caso de Puerto Real, en la Plaza de Jesús, a las doce del mediodía, acompañada del cartel con el lema de la campaña. También difundirá la imagen por las redes sociales. Con esta acción se pretende recordar la primera iniciativa que llevó a cabo Alberto Cañedo al llegar a la alcaldía de Carcaboso, consistente en plantar una tomatera en la puerta de su ayuntamiento.