La Policía Local de Jerez no tendrá coches patrulla nuevos hasta finales de año

A la Policía Local de Jerez le faltan funcionarios, si bien la carencia de vehículos se ha convertido en el problema más grave que padece este importante servicio ciudadano. Javier Romero, secretario general del Sindicato Independiente de Policía (SIP), central mayoritaria en este cuerpo, narraba ayer los problemas que estas carencias causan a este servicio esencial para la seguridad de la ciudad.

"En la actualidad tan sólo hay entre dos y tres, a veces cuatro, coches de radio-patrulla. Es completamente insuficiente para cubrir el servicio", señala Romero a este periódico a la vez que desvela que el estado actual del parque móvil de la Policía Local provoca que sea imposible "saber con qué se cuenta y, de esta forma, poder planificar los servicios".

Es público y notorio que el Ayuntamiento de Jerez, consciente de estas necesidades, ha iniciado los trámites para reforzar la flota policial mediante un proceso de 'renting'. Este servicio consiste en no comprar coches, sino en alquilarlos, por lo que se paga mes a mes por ellos una cantidad económica que además sirve para contar con seguro y revisiones. En algunos casos hasta con reparación de averías. Pasado un plazo determinado se tiene la opción de comprar el coche o cambiarlo por otro y seguir pagando el alquiler de los servicios. Evidentemente, en el caso de un coche de patrulla quedárselo es una locura pues están absolutamente castigados. Más bien quemados.

En el seno del SIP se considera que "los numerosos y largos trámites de este tipo de procesos van a suponer que cuando vengamos a disponer de los coches estemos ya sumidos en el último trimestre del año. Va a ser demasiado tarde".

Para hacerse una idea de la forma en la que la Policía Local está trabajando en la actualidad cabe señalar que las unidades del servicio de Tráfico, que están conformadas principalmente por motoristas, están prácticamente duplicando su labor, acudiendo a siniestros (como por ejemplo incendios) que no les corresponderían si hubiera suficientes radio-patrullas para atender a las necesidades de la población.

"Otro problema realmente importante -apunta Javier Romero- es que cuando tienes tan sólo dos coches activos el servicio corre el riesgo de colapsarse rápidamente. No en vano, en cuanto entran dos llamadas te quedas sin posibilidad de atención, especialmente de noche (cuando las motos no circulan) y no tienes más remedio que abrir una especie de lista de espera si se sigue demandando la presencia policial".

¿Cómo hace su trabajo la Policía Local si, simplemente, carece de vehículos con los que patrullar?. Javier Romero destaca que "a base de patrullas peatonales y motos. Los compañeros se despliegan en los lugares donde se les ha asignado trabajar y recorren la zona vigilando y realizando su trabajo policial. Es lo único que pueden hacer". Otra cosa bien distinta es cómo se desplazan desde el centro de trabajo, ubicado en la urbanización de El Almendral, en la zona norte de la ciudad, al lugar donde les toca cumplir servicio. "Pues básicamente llegamos al trabajo, nos preparamos para prestar servicio, nos reunimos, pasamos lista, y procedemos a desplegarnos. El problema radica en que hay ocasiones en los que un agente debe esperar hasta una hora en El Almendral hasta que hay un vehículo disponible para poder llevarle a su destino". La situación refleja un déficit importante en los medios que se ponen a disposición de este colectivo.