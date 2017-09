Podemos responsabiliza del caso Clavero a los alcaldes socialistas de la Sierra

Podemos considera que los alcaldes socialistas de la Sierra de Cádiz tienen una "responsabilidad política" en el caso Juan Clavero. "Las alcaldías del PSOE en la Sierra de Cádiz no deben dejar que sean los movimientos sociales y la ciudadanía quienes tengan que defender la apertura de caminos. Deberían ser las alcaldías las que iniciasen esos procesos de denuncia, de acción política social, legal, contra quienes usurpan caminos públicos, senderos y cañadas. Si hubiésemos encontrado como aliadas a esas alcaldías quizá ese sentimiento de impunidad que tienen algunos caciques de la zona no sería tanto y no pasarían estas cosas", dijo ayer el parlamentario de Podemos Jesús Rodríguez.

"Pedimos que las alcaldías del PSOE de la Sierra de Cádiz no miren para otro lado y que sean corresponsables de lo que piden los vecinos y vecinas", añadió Rodríguez, quien compareció en una rueda de prensa en Cádiz junto con el coordinador provincial de Podemos, José Ignacio García.

García explicó que en Podemos están "convencidos" de la inocencia del ecologista Juan Clavero, quien fue detenido en El Bosque a finales de agosto por la Guardia Civil tras registrar los agentes el vehículo que conducía y encontrar cocaína. Clavero acababa de participar en una protesta en una finca por la ocupación de un camino público. El ecologista ha afirmado que la cocaína no era suya y que alguien le tendió una trampa.

"Vamos a ir hasta el final para averiguar quién está detrás de esta trama y por qué a gente que defiende lo público se le acusa y se le montan tramas. Parece que se va viendo que esto no es más que una trama urdida por los caciques y el entorno de los caciques de la Sierra", dijo José Ignacio García. Ni él ni Jesús Rodríguez dieron ayer más detalles sobre los alcaldes de la Sierra a los que señalan como responsables de lo ocurrido a Clavero.