Podemos acusa al PSOE de discriminar a las queserías de la Sierra

Podemos acusó ayer al PSOE de ejercer un "trato discriminatorio" en torno a las queserías de la Sierra de Cádiz. Aseguró que varios productores "lamentan que el PSOE propondrá una Indicación Geográfica Protegida (IGP) en los quesos sólo de Villaluenga, lo que provocaría un perjuicio para el resto de queseros de la zona, que no han sido consultados y se quedarían sin ninguna distinción".

Para Podemos, resulta "evidente" que los quesos de la Sierra gaditana merecen una diferenciación, "pero a Villaluenga deben sumarse el resto de municipios a través de una consulta, para favorecer así a toda la comarca". Así lo expresó Ana Vázquez, portavoz de Podemos y edil en El Bosque, quien recordó que "todos los quesos son de similares características, incluso por el origen de la leche".

Desde la formación señalaron ayer que "no se puede favorecer sólo a unos" y deben ser todas las queserías de la zona, "incluida Villaluenga por supuesto", las que se beneficien de esta denominación. El grupo municipal de El Bosque llevará al pleno una moción para que el PSOE local "defienda los intereses tanto de El Bosque como de las localidades vecinas". "No creo que los socialistas bosqueños estén en contra de aportar también este IGP a los fabricantes locales, por eso el PSOE de Cádiz debería reconocer que se ha equivocado y retirar la Proposición No de Ley anunciada".