Perpetuo debate

Y, sin embargo, no cesa de solidificarse la creencia en la opinión pública que un criminal entra por una puerta de la cárcel y se va por la otra. ("Como lo de ese señor apodado El Chicle, que sin estar aun condenado sale diciendo que a los 7 años va a salir en libertad ¡Y todo el mundo lo cree!", se lamenta el catedrático). "Es un enorme error que circula pero que no se ajusta a la realidad. Las personas que han sido condenadas en nuestro país, tras las reformas posteriores a 2002, cumplen sus condenas de forma íntegra y efectiva", aclara Campo que recomienda que "los datos de cuánto tiempo pasan los presos en las cárceles y su correspondencia con las penas impuestas debería ser una realidad contrastada por los medios de comunicación pues éstos también contribuyen a veces a crear imágenes distorsionadas y en ocasiones alarmas injustificadas partiendo de casos aislados", señala Campo.

No sólo los plazos de revisión, sino la utilidad misma de esta figura, es puesta en cuestión tanto por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, Juan María Terradillos, como por el magistrado Juan Carlos Campo. "Una pena innecesaria, inútil, muy gravosa, que se opone a los movimientos de política criminal vigentes en todo el mundo que apuntan a la desprisionización y, además, inconstitucional", tilda el jurista cuya firma aparece en el manifesto rubricado por un centenar de catedráticos penales de toda España a favor de la derogación de esta pena. "La prisión permanente revisable es innecesaria, esto lo ha dicho hasta el Consejo de Estado. Tampoco es la panacea para afrontar los casos de asesinato porque no se ha ganado nada con ella y la respuesta jurídico penal de nuestro potente sistema represivo es lo suficientemente precisa y certera pues antes de esta reforma de la L.O. 1/2015 los asesinatos del artículo 140 ya podían llegar a 25 años", baraja, por su parte, el doctor en Derecho que en este reportaje es consultado en calidad de gran conocedor del Código Penal y no como diputado socialista en el Congreso.

Las fricciones entre sus partidarios y detractores saltan del Congreso a la calle, de la calle al Congreso -las propuestas del PP y Ciudadanos para endurecerla; las de derogación del resto de la oposición; los asesinatos de Diana Quer y Gabriel Cruz desangrando al ciudadano; el dolor de familiares cristalizado en un manifiesto a favor de la pena apoyado por más de dos millones de personas, y las redes ardiendo, y las tertulias hirviendo, y el Constitucional sin pronunciarse sobre su adecuación o no a la Carta Magna...- Mientras, la imagen de la Justicia, del Código Penal y de la propia prisión permanente revisable se resquebraja a golpes de medias verdades y medias mentiras. Una imagen deformada a la que habrá que arrojar un poco de luz de la mano de los expertos, que dicen sí y dicen no. Y que siempre matizan.

No hay pregunta complicada que tenga respuesta fácil. Huya de la respuesta fácil. Fácil es banalizar sobre el delito y su pena, una de las relaciones más tormentosas y duraderas de la historia de la humanidad y cuya temperatura marca, en buena medida, el estado de salud de una sociedad madura, sana y democrática. De la ejecución en la plaza del pueblo a las prisiones atendidas por psicólogos, maestros y criminólogos. De la ley del Talión al artículo 25 de la Constitución. Y esta sensación perenne... Esta sensación (¿fundada?, ¿infundada?) de que nada es suficiente cuando un criminal desafía las leyes naturales de la empatía y la preservación de la especie sacudiendo los pilares del estado de Derecho. Pero no hay salida fácil, ni barata, ni definitiva, a la complicada relación entre crimen y castigo.

¿Qué es la prisión permanente revisable?

La máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal español. Es una pena muy parecida a la cadena perpetua por la que, en nuestro país, el preso deberá llevar un determinado tiempo en la cárcel -35 años por delito de terrorismo y entre 25 y 28 años para el resto de delitos contemplados en esta figura-, para que un tribunal pueda evaluar si está rehabilitado. Si lo está, sale de prisión pero estará en libertad vigilada.

¿Desde cúando se aplica?

Fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015, como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, con los únicos votos a favor del Partido Popular. Entró en vigor el 1 de julio de 2015 pero PNV, PSOE, Convergencia, Unió, UPyD, Izquierda Plural y la mayor parte del Grupo Mixto presentaron un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional que lo admitió a trámite pero que aun no ha resuelto.

¿En cuántos casos se ha aplicado hasta ahora?

Sólo una persona ha sido condenada en España a prisión permanente revisable, David Oubel (el parricida de Moraña) fue condenado a esta pena dos años después de su implantación por el asesinato de sus dos hijas con una radial.

¿Qué penas máximas recogía, y sigue recogiendo, el Código Penal antes de 2015?

El texto punitivo de nuestro país se sitúa, desde hace algo más de 15 años, dentro de los sistemas de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Eso significa que contempla penas que pueden llegar, en delitos muy graves, a condenas efectivas de hasta 40 años y no accederse a la clasificación en tercer grado pasados los 30 y la libertad condicional no antes de los 35. Tras la puesta en libertad, caben además las medidas de libertad vigilada que prevé nuestro Código Penal.

Un ejemplo de cómo se aplicaba ya la Ley antes de la reforma:

Pena impuesta por varios delitos: 125 años.

Máximo de cumplimiento: 40 años

Tercer grado: no antes de haber cumplido 32 años efectivos de prisión. Libertad condicional: no antes de haber cumplido 35 años de prisión.

Hasta ahora, ¿qué han apuntado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

El Constitucional no se ha pronunciado pero hay que recordar que en el artículo 25 de la Constitución dice que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social del individuo.

El Tribunal de Estrasburgo recuerda que la pena de prisión permanente no es inhumana y es acorde con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre que ofrezca una posibilidad razonable de salida. Así, en sentencia de 2013 apuntó que para que esa posibilidad de salida sea seria se tiene que dar un plazo de revisión razonable (en los países europeos se produce entre los 15-20 años) y tratamientos resocializadores en el seno de la prisión.

Índice de criminalidad de homicidios violentos por cada 100.000 habitantes

En España 0,65

En Francia 1,53

En Finlandia 1,61

En España mueren por homicidio o asesinato cerca de 300 personas al año, un 30% menos que hace tres décadas. Es uno de los países con tasas de asesinato más bajas de la Unión Europea.

Cifra de reclusos por cada 100.000 habitantes

En España alrededor de 140

En Alemania 77

En Italia 87

En Francia 100

España tiene las tasas de prisionización más altas de la Unión Europea. Un ejemplo, en Botafuegos, con capacidad para 900 internos, podría estar de ocupación en torno a los 1.300 presos.

Tasas de reincidencia (estudio delitos sexuales y reincidencia, 2009)

Por cualquier delito la reincidencia es de un 50%

Por un delito sexual la tasa de reincidencia en otro delito sexual está entre el 12-15%

Por un delito sexual la tasa de reincidencia en otro delito cualquiera es de 36,9%

La prisión permanente revisable en Europa

Los expertos consultados apuntan que hay que tener en cuenta que en los países europeos que también contemplan la figura de prisión permanente revisable el resto de penas de sus textos punitivos tienen una duración mucho menor (15-20 años) que en España (40 años), además de que en la prisión permanente revisable los plazos de revisión son también más cortos en otros países que en nuestro país (25-35 años).

¿Qué opinan los partidos políticos de la prisión permanente revisable?

El Partido Popular impulsó y aprobó la ley de 2015 que introducía esta figura en el Código Penal y además está intentando aumentar los supuestos en los que se aplica.

PSOE y Podemos apuestan por su derogación al igual que el PNV que fue el partido que presentó la proposición de ley para abolir esta norma. En sus declaraciones, todos los representantes de estos partidos hacen referencia a su respeto por el dolor de las víctimas pero opinan que no es la solución al problema.

Ciudadanos ha militado en ambos bandos. Así tras pactar con el PSOE su derogación, recientemente, el partido ha cambiado de opinión y ha presentado una serie de enmiendas encaminadas al endurecimiento del acceso al tercer grado (ahora 15 años) y a los permisos de salida de la prisión permanente revisable.