El juicio a Pedro Pacheco por el caso Huertos de Ocio comienza mañana

Mañana comenzará el juicio del caso 'Huertos de Ocio' por el que se sentarán en el banquillo el ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco, el ex gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) Luis Cruz de Sola, así como los técnicos municipales Fernando Núñez y Juan Óscar Real. Para los últimos no pide condena el Ministerio Fiscal pero sí la acusación particular. Cabe destacar que en este caso también estaba acusado el empresario José Antonio Monreal, quien finalmente no se sentará en el banquillo por razones graves de salud. La causa contra él queda archivada de forma provisional.

El juicio está previsto que se prolongue durante tres semanas con tres sesiones en cada una de ellas, las cuales tendrán lugar los martes, miércoles y jueves. Entre las personas que irán a declarar como testigos se encuentran las dos ex alcaldesas de la ciudad, María José García-Pelayo y Pilar Sánchez.

Las dos primeras jornadas se destinarán a las cuestiones preliminares, que serán especialmente importantes pues las dilaciones indebidas de la instrucción han sido enormes, ya que hace nada menos que catorce años que comenzó la investigación del caso. Se trataría de unas dilaciones indebidas con carácter de "muy cualificadas", ya que el tiempo de espera supera todo plazo que se pudiera considerar como razonable y lógico. "Se trata de unas dilaciones absolutamente brutales", llegó a señalar a este medio el letrado Manuel Hortas. Cabe destacar que estas dilaciones, que nadie puede poner en duda, supondrían una gran rebaja de condena en el caso de que el tribunal de la Audiencia Provincial encontrase culpables a los acusados.

El relato de los hechos se inicia en 2003 cuando la desaparecida Gerencia Municipal de Urbanismo acordó con la firma Xera Promociones SA una permuta para desarrollar urbanísticamente unos suelos en San José Obrero conocidos como 'Huertos de Ocio' a cambio de un inmueble en la céntrica calle Medina. Mientras, en mayo de 2004, ante la negativa de los arrendatarios a devolver los terrenos al estar vigentes sus contratos, Urbanismo procedió al desalojo de estos huertos, según la acusación particular, "arrasando con la maquinaria, las plantaciones y las edificaciones" de los mismos.

El MinisterioFiscal, en su escrito de acusación, pide cinco años de prisión al ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, por considerarlo autor, durante su etapa de vicepresidente de la GMU, de un delito de prevaricación, otro de fraude a las administraciones públicas y dos de estafa dentro del caso 'Huertos de Ocio'. La misma pena es solicitada para Luis Cruz de Sola, ex gerente de Urbanismo, y pidió en su momento cuatro años de prisión para el promotor inmobiliario José Antonio Monreal, al que atribuye un delito de estafa.

Por su parte, la acusación particular que representa a las personas que eran arrendatarias de los Huertos de Ocio, eleva a 15 años la solicitud de prisión para los acusados e incluye a los dos técnicos, para los que la Fiscalía, en su escrito de acusación, pide su sobreseimiento al no ver delito alguno en su actuación.