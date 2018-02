Pascual sigue adelante a pesar de la respuesta "intimidatoria" de la Junta

El empresario gaditano José Manuel Pascual anuncia que sigue adelante con su intención de abrir para todos los gaditanos de manera gratuita sus Urgencias de San Rafael a partir del próximo martes. El propietario del grupo hospitalario aclara que la respuesta que ha recibido por parte de la Junta de Andalucía no era la deseada: "Esperábamos que al menos atendiera nuestra petición de reunirnos con la intención de aclararle el alcance de nuestra iniciativa". Pero Pascual indica que lo que ha recibido de la consejera de Salud, Marina Álvarez, es una respuesta "en un tono claramente intimidatorio" al advertirle que "tomará las medidas oportunas contra la empresa".

José Manuel Pascual invita a la responsable de Salud de la Junta a que tome "medidas oportunas para proteger la sanidad pública, que es un bien de todos los andaluces cuya sostenibilidad y eficacia debe garantizar la consejera de Salud".

Al máximo responsable del hospital de San Rafael dice resultarle "incomprensible" que Marina Álvarez advierta de un "grave riesgo para los pacientes, cuando los hospitales afectados están debidamente homologados por la Consejería de Salud y atienden diariamente a multitud de pacientes de aseguradoras privadas". Pascual, propietario de una empresa con más de 70 años de experiencia y con tres de sus hospitales concertados con el SAS, cree que lo que hace la Junta es "generar dudas y confusión entre los ciudadanos, algo de los que curiosamente nos acusa la consejera".

Preguntado por si seguirá adelante con su iniciativa, el empresario no duda que sí, aunque afirma que "no ocultamos nuestra decepción por la actitud de la consejera pero estamos convencidos de la bondad de nuestra iniciativa, tanto para los ciudadanos como para el propio sistema público de salud". "Piense en los actuales problemas que dicho sistema tiene para cubrir la actual demanda de servicios y piense, por otra parte, que un paciente atendido en San Rafael o en Virgen de la Bella es un paciente que no ha costado nada al sistema público".

Y puestos a hacer balance de la reacción del alcalde de Cádiz a raíz de la iniciativa de José Manuel Pascual, el propietario de San Rafael afirma que José María González "ha estado a la altura de las circunstancias anteponiendo el bienestar de los gaditanos a debates estériles". "Él ha entendido perfectamente el refuerzo que esto supone para la sanidad pública". A esto le suma su deseo de que los vecinos de Cádiz apoyen su oferta desinteresada y "esperamos que nos honren con su confianza y hagan uso de nuestro hospital".