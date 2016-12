"Pacheco no hace otra cosa que ayudar"

"Pedro no hace otra cosa que ayudar a los demás". Así se expresa un recluso del módulo número 12 del Centro Penitenciario Puerto III que hace unos meses fue puesto en libertad tras cumplir su breve condena. Es un hombre normal, de la Sierra, al que una condena y unos antecedentes no cancelados mandaron a prisión. Fue allí donde conoció a Pedro Pacheco, el ex alcalde de Jerez, el hombre que durante un cuarto de siglo dirigió el Jerez moderno.

Ya liberado y exento de responsabilidades, este hombre narra lo que sabe de la vida del ex regidor en su reclusión, un lugar donde, según dice, "es uno más", pero en el fondo no lo es. No en vano, el ex alcalde es un FIES (Fichero de Interno de Especial Seguimiento) y no lo es por cuestiones de peligrosidad sino por su importancia. "Dedica el tiempo a las actividades, especialmente biblioteca, gimnasio y ejercicios en el patio del centro". El tiempo en el que tiene que permanecer en su celda -los reclusos minimizan el término llamándole 'habitación'- "no hace otra cosa que estudiar".

Y es que Pedro Pacheco es muy conocido, incluso ansiado por muchos reclusos que apenas saben ni escribir, que esperan que haya actividades en el pabellón sociocultural donde lo abordan para que les lleve unos recursos y, a veces, les rellene unos documentos porque apenas saben escribir. Todo ello, desde recursos a relleno de datos personales, lo hace a mano. En dicho pabellón, es fácil imaginarlo, se realizan actividades culturales tales como teatros y clubes de lectura de lo que Pacheco es un adepto.

"La vida dentro es dura, pero no tanto como en otros módulos mucho más conflictivos", apunta este ex recluso que una vez libre prefiere mantenerse en el anonimato. "Allí, en el módulo de respeto, prácticamente, todo está autogestionado. Es decir, hay una serie de comisiones que hacen la vida más fácil al recluso, o al menos lo intentan y normalmente con éxito". "Hay -añade- comisión de bienvenida, de limpieza, de conflictos que hay solucionar, así como de las actividades que hay que realizar tres veces al día". Todo con el objetivo de que el módulo 12, en el que está ingresado el ex alcalde, los internos vivan en paz entre sí y con los funcionarios, sin crear problemas de convivencia y que todo fluya.

"Una de las cosas que más te llama la atención -apunta el ex recluso- es el trato. Ellos te llaman de usted y tú debes hacer lo propio. Van a cuerpo gentil. Sin defensas ni nada por el estilo. Están para ayudar y quieren que quienes estamos dentro no se lo pongamos difícil", reseña. Preguntado sobre si el sistema penitenciario español funciona el entrevistado responde con claridad meridiana: "Sí, es muy eficaz. La verdad es que funciona".

En su periodo de internamiento pudo confirmar algo que muchas personas ya saben, como es que su relación con José López, quien fuera su hombre fuerte en el departamento municipal de Urbanismo (por entonces Gerencia Municipal de Urbanismo) es prácticamente nula. "No quieren ni cruzarse y los funcionarios lo saben, y lo que hacen es que cuando internos de varios módulos se juntan en una actividad, como puede ser el pabellón sociocultural, si uno está allí el otro no va, y viceversa".

¿Cómo se encuentra Pedro Pacheco cuando ya ha cumplido más de dos años de internamiento? "Está fuerte, entero y con fuerzas. No son pocos los que piensan que es un preso político, una persona que no debería estar encarcelada, que lo está por otras causas. Yo ni entro ni salgo, pero debo reconocer que alguien que tantas cosas ha hecho por su ciudad no merece este destino. A fin de cuentas no se ha metido un solo euro en su bolsillo".

Algo que se comenta entre los reclusos, apunta la referida fuente, es el hecho de que antes de que la última condena le cayera encima Pedro Pacheco estuvo a punto de salir de permiso, "algo que impidió una inspección en la que le pusieron faltas por tener más libros de los permitidos y dos sacapuntas en lugar de uno".

Igualmente asegura que la realidad se tergiversa mucho desde el interior de la prisión al exterior: "Es absolutamente mentira que hiciera campaña dentro de la cárcel a favor de Podemos. ¡En qué cabeza cabe algo así!". De otro lado apunta que si algo se lleva mal dentro de la prisión "son las fechas, el simple hecho de recibir una carta y pensar que apenas han pasado unas semanas. Es duro".

¿Cómo sigue siendo el día a día de Pedro Pacheco en Puerto III? Pues básicamente éste es el esquema de actividades hoy vigente. A las 7,30 una alarma avisa a los internos de que deben levantarse. A las ocho y media bajan a la planta inferior para desayunar. Allí están hasta las 9,00, momento en el que se les da media hora libre. A las 9,30 y hasta las 10,30 tienen la primera actividad, las cuales pueden ser ajedrez, deportes, gimnasio, talleres, biblioteca, taller de hilo... Pacheco pasa su tiempo entre la biblioteca, el gimnasio (aseguran que mantiene un gran estado de forma) y los deportes en el patio.

De 10,30 a 11,00 se vuelve a dar media hora libre, que suele ser aprovechada por los deportistas para ducharse en sus celdas. De 11,00 a 12,30 se acomete la segunda actividad, antes de volver a tener otra media hora de libre disfrute.

De 13,00 a 13,45 horas se acomete el almuerzo, donde se come "una comida que no está mal pero que es algo así como de estilo hospital". A la comida le sigue la siesta, que se comprende entre el final del almuerzo y las 16,30 horas. Es en dicho momento cuando se concede otra media hora libre hasta las 17,00 para acto seguido realizar la tercera actividad del día hasta las 18,30 horas. De nuevo media hora libre y llega la hora de la cena: de 19 a 19,45 horas. En dicho momento toca volver a la celda hasta que el nuevo día comience a las 7,30 de la mañana siguiente.

"Si te pones a sumar son 16 horas de 'habitación'. Es duro, pero es lo que hay", señala el ex recluso consultado por este medio. "Hay que ser fuerte, muy fuerte para aguantar".