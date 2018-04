Pacheco: "Espero haber salido bien de esta pesadilla y encarar el futuro"

Pasaban pocos minutos de las cinco y cuarto de la tarde cuando Pedro Pacheco llegaba ayer a su domicilio procedente de la cárcel de El Puerto. Con un nuevo permiso penitenciario, el ex alcalde se bajó del coche visiblemente contento tras haberle sido concedido el tercer grado. Por ello, recibió con una gran sonrisa a los numerosos periodistas que lo esperaban y no dudó en comparecer unos minutos. "He salido en tercer grado después de tres años y medio de esta pesadilla. Es una etapa más. Seguimos en la maratón", señaló, advirtiendo que "ya con el tiempo iré expresando más opiniones sobre el tema". A pesar de abandonar definitivamente Puerto 3, aseguró que "hay gente buena que se ha quedado allí en el módulo 12, en el 8, en el 3, pero en fin... Me imagino que, en breve, les tocará a ellos también".

Respecto a su situación actual, Pacheco detalló que tiene este nuevo permiso hasta el próximo 1 de mayo (al ser festivo el lunes en El Puerto y el martes, en España). "Y luego me imagino que después de la clasificación en Puerto 2 pues vendré al CIS -Centro de Inserción Social- de aquí de Jerez y tan pronto pueda pediré el control telemático porque, como sabéis, estoy jubilado", explicó. No obstante, ayer aún no sabía si dormiría ya en el CIS "el miércoles o jueves" tras disfrutar del permiso.

En junio tendrá que acudir a los tribunales de nuevo por el 'caso de los Huertos de Ocio'

Una vez que comience definitivamente su vida en similibertad (ya que el tercer grado le permitirá ir al CIS sólo para dormir), el ex alcalde aseguró que será el momento de "encarar el futuro, sin dejar de analizar lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido". "Espero haber salido bien de esta pesadilla y encarar el futuro. Del tema político me lo sé todo así que, imagino, que cuanto antes encare el futuro mucho mejor", añadió.

Cuestionado sobre si la Justicia lo ha tratado de manera severa, Pacheco intentó ser cauto con sus palabras: "No, todavía no... en su día dije una frase y al parecer -recordó entre risas- todavía se acuerdan. Y si os retrotraéis hasta la sentencia de ayer de La Manada esa pues...". Aun así, anunció que "en breve" realizará "un análisis serio y os contaré con más detalle la pesadilla esa y hablaré de más cosas. Os doy las gracias por esta persistencia que tenéis".

Respecto al estado actual de la ciudad, el andalucista no dudó en señalar que "Jerez terminó su apogeo en 2003 y desde entonces viene dando tumbos. La convertimos en una auténtica ciudad y ahora es un villorrio". Incluso, adelantó que "voy a intentar el debate tan necesario que tengo que hacer, ver cómo salgo de él con fuerzas y encarar el futuro. Tengo 69 años y todavía espero más de sí".

A pesar de que Pedro Pacheco volverá a vivir casi en libertad en unas fechas muy especiales para la ciudad, con la celebración del Gran Premio y la Feria del Caballo, ayer aseguró que no pisará ni el circuito ni el albero. En el caso de la Feria desechó la idea de ir porque "se está convirtiendo en una discoteca, ¿no?". En el caso del Mundial, "al circuito después del incidente del podio donde me empeñé, porque era justo, que diera el premio el señor Chaves, no he vuelto a ir", rememoró el ex alcalde aunque mezclando dos incidentes distintos ocurridos en el trazado jerezano.

Cabe recordar que Pacheco cumplía desde octubre de 2014 una condena de siete años y cuatro meses por los casos 'Asesores', sobre contratación ilegal de ayudantes, y 'Casa del Rocío', por una subvención irregular a la casa de la hermandad de Jerez en El Rocío. Además, la Audiencia de Cádiz suspendió la ejecución de una tercera sentencia, que le condenaba a un año y seis meses de prisión por la venta irregular del solar de la antigua estación de autobuses de Jerez.

El ex alcalde jerezano debe, además, afrontar en junio un nuevo juicio, por el que la Fiscalía le pide otros cinco años de prisión. Se trata del 'caso de los Huertos de Ocio', que parte del desalojo de los arrendatarios de unos terrenos para la construcción de una promoción inmobiliaria. La otra causa que tiene pendiente es el 'caso Rotonda'.