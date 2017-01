"El PSOE siempre ha estado con la clase humilde, con el obrero, con el más débil"

El mejor recuerdo que guarda Inés García García de su relación con el PSOE la transporta a las elecciones generales de 1977. Se ve ir con su niño pequeño a votar. "Lo llevaba de la manita, él con un abrigo beis. Yo era simpatizante, aún no era militante". Aquello fue una gran fiesta de la democracia, las primeras elecciones tras una larga dictadura que acabó con ellas por la fuerza de las armas. No es extraño que a Juan Ríos Domínguez también le lleve a esa fecha, a ese acontecimiento, su mejor recuerdo de su vida con el partido. "Fue la primera campaña que hice. Recorrimos la provincia entera. Yo tenía 23 años. Fue muy emocionante". A Juan Moreno Moreno le vienen a la memoria otras elecciones al evocar un gran momento. "Las municipales de 1979. Creo que ni siquiera dormí aquella noche. Yo tenía en la mente lo anterior. Y poder expresar en la calle lo que uno era, esa libertad... Es lo que más me emocionó a mí". ".

Estamos en la Casa del Pueblo de Alcalá de los Gazules. Nos hemos sentado con Inés y Juan Ríos, nacidos en 1954, y Juan Moreno, nacido en plena Guerra Civil, en 1937, a evocar cómo y por qué llegaron al PSOE. Se puede hacer cualquier día pero lo hacemos cuando la agrupación socialista de su pueblo celebra que cumple 130 años. A través de estos tres alcalaínos nos acercamos a la pequeña historia, a la de quienes trabajan en la base del partido y lo sustentan. Comienza Juan Moreno, que era un veinteañero cuando comenzó a luchar como sindicalista de CCOO en la clandestinidad.

Juan se movió primero con gente de El Puerto. Trabajaba en Obras Públicas y relata que repartía Mundo Obrero, que ocultaba los ejemplares bajo el asiento, en el camión que conducía. En Madrid, donde formaba parte del primer comité intercentros de Obras Públicas, contactó con políticos y así empezó entonces en Alcalá a trabajar con la gente del PSOE. Sus hermanos mayores no querían pero él se presentó en la lista del PSOE en las primeras elecciones municipales, aunque como independiente. En su familia había miedo: sus hermanos habían combatido en la guerra y temían que la Transición acabase como terminó la Segunda República en el pueblo: con el alcalde y otros concejales de izquierdas asesinados. Ganó el PSOE y Juan salió concejal. En las siguientes municipales ya era militante y repitió. Estuvo 22 años de concejal.

Inés dice que siempre fue simpatizante del PSOE. Ella era una vecina que se movía ante cualquier problema que observaba, que se indignaba ante las injusticias y acudía al Ayuntamiento. Allí le dijeron: Inés, ¿no te interesa la política? Pues la verdad, sí que me gusta, respondió. Y así comenzó a trabajar con el PSOE. Su hermana la mayor le comenta a veces que sale a su abuelo, al que ella no conoció pero del que cuentan que tenía ideas, que enseñaba a la gente que no sabía. "Quizá me viene de ahí". En 2003 formó parte de la candidatura en las municipales pero no salió concejal. Sí lo logró en 2007 y lo fue de Mujer, Igualdad y Tercera Edad. En este mandato es la concejal de los mayores.

Juan Ríos entró en el PSOE a través de su cuñado, Francisco Aído, que fue el primer alcalde de Alcalá tras las elecciones del 79. Aído era el coordinador provincial en la campaña de las generales del 77 y Juan trabajó intensamente en esa primera época. Se recuerda en el cuartel general socialista, en el edificio Isecotel de Cádiz, repartiendo propaganda por los todos pueblos. Se afilió entonces al PSOE. "Allí empecé a moverme con ellos y hasta hoy. Siempre aquí, trabajando con el partido".

¿Y qué les atrajo del PSOE a estos tres militantes? "Lo que yo he visto en Alcalá desde que tengo uso de razón es que el PSOE siempre ha apoyado al pueblo en general pero que siempre ha estado con el más débil", explica Inés. "Siempre cercano a la clase obrera", coincide Juan Ríos. "Con la clase humilde", remacha Inés. Los tres lo tienen muy claro. "Mi padre era caminero", anota Juan Moreno. "Vivíamos en la carretera de Medina, a unos diez kilómetros de Alcalá. Y en los años cuarenta y cincuenta pasaban por allí la gente pidiendo: mujeres, niños, viejos... Nosotros nos criamos bien porque mi padre sembraba de todo, tenía vacas. Pero había mucha hambre, mucha miseria. Mi madre les daba a los chiquillos una rebanada de pan. Eso lo he visto yo. En lugar de calzados, iban con los pies liados en trapos. Yo lo he visto y eso lo trae uno siempre dentro. No se olvida". "Es lo que mi madre nos ha contado también", dice Inés.

Hay una foto del fallecido alcalaíno Alfonso Perales en la estancia en la que charlamos. Juan Moreno dice que para él fue una referencia personal en la que incluye a los padres del político socialista. "Tenían una tienda en el pueblo y hacían mucho por los pobres". Inés asiente. "Daban, daban. Ayudaban a la gente. Daban fiado a los pobres. Unos pagaban cuando podían y otros no pagaban". Ella tiene como referencia a Felipe González y a los líderes socialistas locales. "Han hecho todo lo que podían y más por mejorar el pueblo y hacerle la vida mejor a los ciudadanos". El referente de Juan Ríos es Manolo Chaves, con el que hizo campaña electoral en la provincia.

Los tres coinciden también en anotarle al PSOE un cambio que consideran muy importante en Andalucía: la mejora de la enseñanza, el acceso a la enseñanza para los hijos de los trabajadores. Inés cuenta que tiene cuatro hijos y que los cuatro han estudiado, con su esfuerzo y el de su marido. Cuando ella era muy joven y decidió dejar de estudiar, nadie la animó a que continuase. Antes, los pobres, si estudiaban, tenían que ir al seminario, dice Juan. "Yo tengo un sobrino que se ha criado con las cabritas en el monte y sus dos hijas son profesoras de instituto. Eso era impensable antes".

¿Y cómo ven ahora al PSOE? "El PSOE es igual que una familia. Hay momentos bajos pero se arreglan las cosas y se sube otra vez. Ahora está un poquito bajo...", dice Juan Moreno. "Un poquito bajo, no; bastante", tercia Juan Ríos. "Cuando se elige a un secretario general, hay que apoyarlo. Y este muchacho no ha tenido apoyo ninguno. A raíz de ahí ha pasado lo que ha pasado. Si no se va a una, pasa lo que pasa. Eso se habrá aprendido y a quien salga esta vez lo dejarán trabajar". Y el otro Juan: "Pero el partido no es el secretario, el partido somos todos los militantes". "Yo veo bajo el partido", se lamenta Inés. "Pero espero que cuando haya primarias todo se solucione y todos vayamos a una". Juan Ríos remata ese deseo: "Vamos a arrancar. Vamos a salir a flote porque el PSOE siempre ha tenido capacidad para venirse arriba".