El PP lamenta que el alcalde se haya "doblegado a la Junta"

El Partido Popular de Puerto Real lamenta que el alcalde de la localidad, Antonio Romero, "se haya doblegado a la Junta de Andalucía y se olvide de los vecinos de Río San Pedro" y reclama al regidor puertorrealeño que aclare su postura sobre los casos de neumonía que sufren los vecinos de Río San Pedro, tras sus "tergiversadas declaraciones" en las que contradice la versión dada por la Consejería de Salud al PP en un escrito.

Los populares puertorrealeños, que aplauden que "el regidor se haya implicado, por fin, en un asunto de graves consecuencias para los vecinos, tras más de un año y medio sin hacer nada", no entienden "por qué Romero afirma que la respuesta que dio la Consejería de Salud no fue la más acertada pero que la salud en general del Río San Pedro es peor que la de otras zonas. Este galimatías de controversia por parte del alcalde no hace más que generar confusión entre los ciudadanos afectados".