La cúpula del PP pone a Vejer como "ejemplo para cambiar Andalucía"

La cúpula del PP arropó ayer al alcalde de Vejer, José Ortiz, en la inauguración de la nueva sede local de esta formación política y aprovechó el acto para poner la gestión de los populares en el municipio vejeriego como "ejemplo para cambiar Andalucía".

Una placa descubierta por el vicesecretario general de Comunicación del PP nacional, Pablo Casado; por el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno; y por el presidente de los populares gaditanos, Antonio Sanz, en la nueva sede de esta formación que se ubica en el número 9 de la calle Chorrillo de Vejer, recordará a los altos dirigentes que acompañaron al alcalde de Vejer y presidente local de esta formación política, José Ortiz, en este acto en el que estuvo arropado por su equipo de gobierno y una larga representación de militantes de la comarca y la provincia.

"No es que Vejer sea imparable, es que para Vejer ya no hay nada imposible", dijo Sanz

En su intervención, Pablo Casado hizo referencia a diversos temas nacionales dada su responsabilidad como responsable de Comunicación, aunque también tuvo varios guiños hacia José Ortiz y Juanma Moreno, para el que pidió la confianza de los andaluces de cara a que sea el próximo presidente de la Junta.

En este sentido apuntó que él nació en 1981 y que no ha conocido en Andalucía otro gobierno que no sea del PSOE, que lleva más de 40 años gobernando. Por ello dijo que "no hemos tenido la posibilidad al menos de probar otra cosa". Casado avanzó que todos los esfuerzos del Partido Popular se han puesto en una persona, "en Juanma Moreno".

Precisamente, el presidente de los populares andaluces puso como ejemplo para gobernar en Andalucía lo que ha hecho el alcalde de Vejer en este municipio. En este sentido, dijo que "tener un alcalde así es una garantía de presente y futuro para el bienestar de todos los vecinos de Vejer". A continuación expuso que "yo quiero hacer en Andalucía lo que Pepe (José Ortiz) está haciendo en Vejer, exactamente eso". "Sin que nadie de la Junta le eche una mano, más bien al cuello, Ortiz ha puesto a Vejer en el mapa y yo lo que quiero es poner sentido común en las cuentas públicas, poner a las personas por encima de cualquier otra cosa, proteger a los más vulnerables, dar la posibilidad de que vengan empresas que puedan desarrollar economía, progreso y futuro, además de promocionar esta tierra para que venga la gente, a consumir aquí, a generar empleo y progreso, eso es lo que quiero para Andalucía", dijo Moreno.

Antonio Sanz también tuvo palabras para Pablo Casado, Juanma Moreno y José Ortiz, De este último destacó su trabajo en el Senado, "donde aprovecha cualquier momento para reunirse con ministros, secretarios de Estado o responsables de Tráfico", como hizo hace unos días para que se aumente la presencia de efectivos en la comarca o se eviten las largas colas que se forman en el cruce de la carretera de Medina con la N-340 donde se ha planteado construir una rotonda.

Antonio Sanz destacó "que Vejer está de moda y no vamos a parar para que Vejer esté por encima de todo", exponiendo que "os digo la verdad, yo con este alcalde no solo creo que Vejer es imparable, creo que para Vejer ya no hay nada imposible".

El alcalde de Vejer fue el primero en intervenir, destacando lo que admiraba de cada uno de sus referentes políticos allí presentes. Ortiz anunció una próxima visita de Mariano Rajoy a Vejer.