Ortiz no prevé renovar licencias a los chiringuitos del Palmar

Las críticas del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vejer, Antonio González, sobre la situación que se vive en El Palmar, donde se criticaba el cierre de chiringuitos por parte del Consistorio y que se sigan construyendo casas ilegales en esa zona de la costa han tenido una respuesta contundente por parte del alcalde, José Ortiz.

Ayer, el regidor municipal avanzaba que en 2018 no habrá chiringuitos instalados en la arena del Palmar, ya que no se renovará la prórroga de la concesión que ha caducado este año. José Ortiz, explicaba que "no habrá ninguno, la concesión acaba este año, procedí a la prórroga y no vamos a firmar la prórroga". En este sentido añadió, que "estamos coordinados con la Junta de Andalucía, con la Administración General del Estado, el Palmar se va a recuperar para los vejeriegos y para el turismo familiar, aquellos que quieran hacer negocio con el Palmar tienen ya el punto y final, y ha sido en el verano de 2017".

El alcalde se lamenta que en el último año se hayan instalado más de 50 casas ilegales

La máxima autoridad de la población vejeriega, matizó que "tenemos las herramientas legales, tenemos la colaboración de otras administraciones públicas donde los pasos a dar se van a cumplir, tenemos colaboración también con la Guardia Civil y por lo tanto en el Palmar, habrá establecimientos que no volverán a abrir más porque no tienen la autorización de uso de la Delegación Territorial de Medio Ambiente", a lo que añadió que "El Palmar debe tomar otro rumbo y yo creo que el pueblo de Vejer, así lo quiere".

El alcalde vejeriego ha recordado que la Junta de Andalucía ha aprobado un reglamento para viviendas turísticas, que lo ha aprobado el propio gobierno autonómico, y "queremos que inspeccionen aquellas viviendas que hay en el Palmar que incumplen el propio reglamento de la Junta de Andalucía con viviendas turísticas que tienen que tener unos requisitos y unas características que no la tienen, por lo tanto aquellas administraciones públicas que han querido mirar a un lado se van a mojar".

José Ortiz exponía que en el Palmar evidentemente hay que invertir, "el Estado ya ha invertido en una zona, habrá nuevas inversiones en otra zona, se asfaltarán dos caminos nuevos, vamos a ayudar en la urbanización del Palmar, apostamos por el proyecto de reparcelación, pero no la idea que tienen algunos de que pudieran ir al Palmar, invertir y creer que es la ciudad sin ley".

Al alcalde le hubiese gustado "que esto llegase antes, me hubiese gustado coger otro Palmar, pero evidentemente la solución llegarán tenemos los instrumentos, tenemos las herramientas y la determinación importante de todas las administraciones implicadas en actuar en beneficio del Palmar".

Las últimas obras de envergadura en El Palmar las realizó la Demarcación de Costas con una inversión del Estado de 395.000 euros, y que dieron una imagen inimaginable de la playa que presentaba en abril pasado sus mejores galas de cara a las fiestas de Semana Santa.

Entre las novedades que presentaba este tramo mejorado de la costa vejeriega era que solo tendría un sentido de circulación, cuestión que se tuvo que cambiar a las pocas semanas.