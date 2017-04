Operación récord de la Policía Autonómica contra la lotería ilegal

La OID no está autorizada para celebrar sorteos

López Gil recordó que la OID es una organización no autorizada por la Junta para la celebración, organización y distribución de un sorteo paralelo al de la ONCE. Esta organización se ampara en su carácter presuntamente social para realizar su actividad, pero las numerosas actuaciones realizadas por la Policía ponen al descubierto que sus actuaciones no tienen ningún fin social y entre sus objetivos no se encuentra la integración de las personas que venden sus boletos y a los que denominan "voluntarios" o "colaboradores". Además a la mayoría no les dan de alta en la Seguridad Social.