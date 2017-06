La ONCE dedica un cupón al 150 aniversario de 'Diario de Cádiz'

La ONCE dedica el cupón del próximo día 13 de junio al 150 aniversario de Diario de Cádiz. El delegado territorial de la ONCE de Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez Fernández, y el director de la ONCE de Cádiz, Alberto Ríos Mejías, visitaron ayer la hemeroteca del periódico fundado el 16 de juen 1867 por Federico Joly Velasco para presentar la imagen del cupón. En el acto estuvieron también presentes el director de Diario de Cádiz, David Fernández, su director adjunto, José Antonio Hidalgo, y el gerente, Jaime Tovar.

Los dirigentes de la ONCE entregaron al director del periódico un cuadro con el diseño elegido para esta efemérides, que lleva de fondo la imagen del tren de transporte de la salida de los periódicos de la rotativa.

Cinco millones y medio de cupones conmemorativos del 150 aniversario de Diario de Cádiz se pusieron ayer a la venta en toda España.

En la presentación, Cristóbal Martínez destacó que una efemérides como esta "merece" un cupón conmemorativo, ya que "pocos periódicos pueden presumir de 150 años de historia". En este sentido, dijo que en los ejemplares de este Diario está contenida la historia de España y de Cádiz de los últimos 150 años, fiel reflejo de su sociedad- "Y nosotros queremos conectar de alguna manera con eso y con la labor que ha hecho Joly aquí, porque a lo mejor la gente de Cádiz es como es porque está este periódico -destacó- ya que un diario marca un camino, una forma de ser y de entender la vida".

Añadió que con este cupón, la ONCE quiere también "poner en valor la importancia que tienen los medios de comunicación a la hora de sensibilizar a la población sobre la accesibilidad, la igualdad de oportunidades para todos y la protección de los más desfavorecidos".

Esta es la segunda vez que Diario de Cádiz recibe un homenaje por ONCE, ya que en el año 2007, con motivo de su 140 aniversario, se hizo un cupón conmemorativo de esta efemérides.

