La ONCE dedica el cupón del día 6a las Rutas del Atún de Almadraba

Para la provincia de Cádiz y, sobre todo, para la comarca de La Janda, mayo es el mes del atún de almadraba ya que a lo largo de las próximas semanas las localidades de Conil, Barbate, Zahara de los Atunes y Tarifa ponen en marcha sus citas gastronómicas en las que el protagonista es este manjar.

La primera parada es la X Semana del Atún de Barbate, que se inaugurará esta misma noche a las 21:00 horas. Hasta el domingo se han organizado actividades como pasacalles, showcookings, visitas guiadas con ronqueos, entregas de premios, una exposición fotográfica y por, supuesto, degustaciones de tapas más bebidas por 3,5 euros en los establecimientos locales.

Tras Barbate le tocará el turno a Conil, que a partir del viernes celebrará su XXI Ruta del Atún, que concluirá el 5 de junio. La IX Ruta del Atún de Zahara de los Atunes tendrá lugar este año del 16 al 21 de mayo y la V Ruta del Atún de Tarifa se enmarca en la semana del 26 de mayo al 4 de junio.

La importancia que ha cobrado esta industria para nuestra provincia y el reconocimiento del que goza más allá de nuestras fronteras ha provocado que la ONCE dedique el cupón del próximo sábado a estas rutas con una imagen típica de una levantá que ilustrará los cinco millones y medio de cupones que se pondrán a la venta en toda España.

El Salón Regio de la Diputación de Cádiz fue el escenario elegido ayer para la presentación de este cupón y para ensalzar las virtudes de esta práctica milenaria. Irene García, presidenta de la institución, calificó este gesto de la ONCE "como una inmensa oportunidad para la provincia" y destacó que el atún de almadraba es "un recurso turístico de primer orden que la Diputación vio desde el primer momento".

Por su parte, el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, incidió en esta línea manifestando que "el turismo gastronómico es un nuevo exponente del turismo de la zona" y apostó por aunar esfuerzos para conseguir "una mayor cuota de pesca del atún".

Para el regidor de Conil, Juan Bermúdez, "dificílmente se podría cuantificar una promoción turística como la de la ONCE" y explicó que "la almadraba nos identifica y nos diferencia y eso es lo que hay que vender".

Bermúdez destacó que a diferencia de hace años "ya el 50% del atún de almadraba se queda en España", por eso abogó por cuidar esta industria. El alcalde de Barbate, Miguel Molina, continuó por esta idea ahondando en que "debemos transmitir un mensaje de unidad para mantener este arte sostenible que tenemos, aumentar la cuota y defenderlo entre todos".

Por último, Patricio Cárceles, director general adjunto de Juego de la ONCE, dijo que el cupón "sitúa al atún de almadraba como lo que es: un referente no solo provincial y andaluz, sino también nacional e internacional". Para él, las levantás y el trabajo que conlleva la pesca, ronqueo y elaboración del atún "es una seña de identidad y un condicionante de la cultura de la provincia, en general, y de estas poblaciones, en particular". Cárceles recalcó que la almadraba "es un arte sinónimo de calidad, cualificación y prestigio".