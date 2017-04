Nueva pugna judicial entre el PP y el equipo de gobierno de Cádiz

La pasada Navidad, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz 'salvó' in extremis su propuesta originaria de iluminación extraordinaria de las calles y plazas de la ciudad con una ampliación de luces en las principales calles del casco histórico por medio de un convenio suscrito con la empresa Eléctrica de Cádiz, que se hacía cargo del coste de esa ampliación. Desde ese mismo instante, el grupo municipal del PP receló de la medida, al entender que podría vulnerar el pliego de condiciones que rigió el contrato de esas luces, lo que iría en contra de la Ley de Contratos. Y ahora, cinco meses después, los populares llevarán ese convenio a la Fiscalía.

En el PP llevan estos últimos meses reclamando una copia del convenio que se firmó con Eléctrica de Cádiz para ampliar el alumbrado inicialmente aprobado, así como la documentación del contrato que se firmó con la empresa adjudicataria de la iluminación extraordinaria de Navidad (Porgesa) y todo el expediente de contratación. Hasta el momento no han recibido esa documentación.

Las reticencias del equipo de gobierno para informar sobre este capítulo de Eléctrica de Cádiz llevaron al concejal del PP José Blas Fernández (anterior presidente de la empresa municipal) a requerir el pasado 14 de marzo -al menos por sexta vez- la documentación, indicando que "si en el plazo de 72 horas no recibo la documentación iniciaré las acciones civiles y penales que en Derecho me correspondan y presentaré tanto en la Fiscalía Provincial de la Audiencia, como en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Civil y Penal las correspondientes demandas que en Derecho me asisten".