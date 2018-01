Niño (PSOE): "El PP sigue mintiendo y confrontando"

La portavoz del grupo socialista de la Diputación de Cádiz, Encarna Niño, ha lamentado "la actitud con la que Loaiza ha comenzado el nuevo año", ya que "sigue mintiendo y confrontando con asuntos tan graves como las consignaciones directas que, según él están asignadas a los clubes deportivos de fútbol de la provincia cuando hemos demostrado que esos datos son fruto de su absoluta falta de capacidad lectora de los presupuestos".

No es el único lapsus que Loaiza comete con la lectura de documentación referente a la Diputación, han contestado desde el PSOE. Como ha defendido Niño "el portavoz del PP parece que quiere olvidar su mala gestión en el ente provincial y por eso no habrá tenido tiempo de repasar las tres cajas enteras llenas de facturas que dejó a deber a los proveedores y que, además, incumplió con las condiciones acordadas con ellos reduciendo, a la postre, la cuantía de las mismas y sin proceder a los pagos". Además, vuelve a tener un problema con los conceptos, ya que "no es lo mismo regla de gasto que periodo medio de pago, por lo que se debería de documentar algo más antes de lanzar información errónea",

En cuanto al tema de los clubes de fútbol, para Niño "es muy grave que el que ha sido presidente de la Diputación no sepa leer un presupuesto de la institución que ha dirigido y que haya confundido las sumas de conceptos". Por todo ello, Niño ha referido que "el concepto que identifica las cantidades de las subvenciones nominativas es el de aplicación y si leyera bien vería como en todos los clubes que nombró del documento extraído del presupuesto en ese concepto aparecen cero euros". Por tanto, "la información que Loaiza ofrece a la opinión pública es falsa algo que se ha evidenciado incluso en su cuenta de twitter, ya que con lo que él intenta crispar son la suma de las subvenciones reflejadas en las entidades que preceden a esos clubes y a sabiendas no reconoce el error, que por otro lado, parece de principiantes".

Por último, la portavoz del PSOE ha querido recordar a Loaiza que "si tiene mucho interés en que se solucione el problema que sufren los vecinos de la Verbena en Arcos de la Frontera que se ponga manos a la obra y que movilice a su jefe Rajoy".