Los comités de Navantia en la Bahía de Cádiz siguen esperando que la SEPI inicie los contactos

El día después de la visita de los delegados sindicales de todas las factorías de Navantia a la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Madrid, ayer tocaba analizar lo ocurrido. Desde la Bahía de Cádiz, los comités de Puerto Real, San Fernando y Cádiz reclaman ahora que la sociedad estatal, accionista mayoritaria de Navantia, inicie ya los contactos con las centrales sindicales.

Desde Puerto Real, su presidente, Antonio Noria, explicó ayer a este periódico que "no entendemos que después que la propia SEPI anunciara que comenzarían las reuniones para hablar de plan industrial aún no nos haya convocado a nada". Noria, que viajó con la delegación gaditana hasta Madrid, participó en el intento de reunión con la presidenta de la sociedad, Pilar Platero. No fue posible y, como recordó Noria, "solo pudimos quedarnos en la acera con una fuerte presencia policial".

Pese a ello, en Puerto Real siguen insistiendo en que "antes de aplicar ningún plan industrial, en esta factoría necesitamos rejuvenecimiento de plantilla, gente nueva; en San Fernando es evidente que necesitan carga de trabajo, porque sigue sin saberse nada de las corbetas".

Mientras tanto, fuentes de la SEPI explicaron ayer a este periódico que se está trabajando en este asunto pero que aún no hay fecha fijada para el inicio de las reuniones que, eso sí, incluirán tanto al Gobierno como a los representantes sindicales.