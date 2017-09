Multa de 2.100 euros a 'El Mangui' por el atropello mortal de una anciana

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar ha condenado al ex torero Manuel Rodríguez Blanco 'El Mangui' a pagar una multa de 2.160 euros por atropellar mortalmente a una anciana en Sanlúcar en septiembre de 2015.

El día del suceso el diestro conducía un vehículo adaptado, ya que dos años antes había sufrido un ictus que le había dejado como consecuencia parálisis parcial en el lado derecho de su cuerpo. A pesar de ello, Manuel Rodríguez contaba con la autorización de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para circular.

El juez del caso estima que 'El Mangui' ha cometido un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave, una calificación penal de los hechos con la que la familia de la víctima no está de acuerdo, pues entiende que el siniestro debería haber sido juzgado como una imprudencia temeraria grave con resultado de muerte.

La sentencia recoge como hechos probados que el día 4 de septiembre de 2015, sobre las 20:15 horas, Manuel Rodríguez conducía un Volkswagen Touran por la avenida de Huelva, en Sanlúcar, "sin la diligencia debida al no prestar la atención que requiere una actividad peligrosa como es la conducción", de modo que "haciendo caso omiso a la preferencia otorgada por el paso de peatones existente", continuó su marcha sin percatarse de que Gertrudis Jiménez estaba atravesando dicho paso, debidamente señalizado. 'El Mangui' no reaccionó accionando el freno o realizando una maniobra evasiva y atropelló a esta vecina de Sanlúcar de 79 años, que falleció tres días después a consecuencia de este accidente.

La resolución judicial explica que "si bien, como criterio general, puede considerarse que el atropello de una persona sobre un paso de peatones señalizado integraría un caso de imprudencia grave", en la presente causa "nos hallamos ante una imprudencia menos grave".

Así pues, aunque el ex torero infringiese "una norma tan elemental como es el respeto de la preferencia en un paso de cebra", el juez considera que "la falta de atención y de reflejos del acusado (que no pudo reaccionar debido a sus limitaciones como consecuencia del ictus sufrido dos años antes), sumado a que "no se hallaba bajo los efectos del alcohol", son "circunstancias" que deben ser valoradas como "concausas" que dificultaron a Manuel Rodríguez actuar "con suficiente rapidez", sin que ello suponga "una infracción grave al deber del cuidado exigible".

El magistrado también ha condenado a 'El Mangui' a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo de un año. Dicha prohibición ya ha sido cumplida por Manuel Rodríguez Blanco, pues durante la fase de instrucción de esta causa se le retiró de forma preventiva el permiso de conducir durante el mismo periodo fijado ahora por el juez.

La familia de la víctima ha sido indemnizada por la entidad aseguradora del vehículo implicado en el siniestro en la cantidad de 86.276 euros.