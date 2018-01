Mirar por los cuerpos y las almas

Inmaculada Gala, delegada de Migraciones en Tánger, mide el tiempo y las necesidades de otra manera. No todo es ayuda material. "Hay que tener en cuenta que las personas que llegan lo hacen muy deterioradas, que sufren mucho en el trayecto, maltrato, violaciones, enfermedades, pérdidas de seres queridos sin duelo; así que es vital la atención psicológica, igual que a nuestros empleados, que muchas veces no soportan no poder ayudar en todo".Gala tiene buen cuidado de considerar para los proyectos de atención que lleva la Delegación el concepto "estancia psicológica". Así, tienen dividido el objeto de su trabajo en tres grupos. Los que llaman de estancia psicológica corta, que son la mayoría de inmigrantes, "que siempre hablan de 'mañana cruzaré', aunque se lleven así años, y no quieren más ayuda que la inmediata, son los que están en los bosques; los de estancia psicológica media, que son conscientes de que deben llevarse un tiempo aquí, y ya sí te demandan escolarización, módulos de formación, acompañamiento psicológico; y ya muy pocos, los de estancia psicológica larga, que han comprendido los problemas de ir a Europa, deciden quedarse aquí, y les ayudamos, por ejemplo, a crear pequeñas empresas".

No sólo son las 47 personas que integran la Delegación de Migraciones de Tánger las que atienden a los inmigrantes subsaharianos. La Association Rencontre Mediterranéen Pour l'Inmigration et le Developpement es una ONG marroquí, que trabaja como una sociedad de acogida sobre todo en acción humanitaria y social, atención jurídica, así como en la protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes. La descripción que hace su responsable, Said Boumama, de la situación no es muy diferente. "La segregación existe, trabajamos sobre eso, pero hay una diferencia entre los provenientes de países francófonos como Marruecos y los anglófonos. Estos se integran peor; por ejemplo los nigerianos no tienen más intención que marcharse". Matiza además que no existe un sentimiento racista en la generalidad de la población, aunque sí muchos casos aislados. Said destaca que ahora los inmigrantes tienen derecho a la cartilla sanitaria pública, pero lamenta que realmente "su situación de sufrimiento permanece igual, sin que se haya avanzado en integración". Y sobre todo, sufren los sinpapeles.