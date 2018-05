Luto en la industria gaditana

Dos trabajadores fallecieron ayer al caerles encima una plataforma de aluminio de 4.000 kilos de peso, en un taller situado en polígono industrial Río San Pedro, en Puerto Real. Los dos operarios participaban en una maniobra con la estructura que estaban soldando, en la empresa Equimansur (EQM), cuando uno de los cáncamos que anclaban la estructura se soltó precipitándose sobre los trabajadores que quedaron atrapados debajo, falleciendo aplastados en el acto.

Los fallecidos son dos hombres de 31 y 46 años. José Daniel Valladares Millán, domiciliado en El Puerto de Santa María, y José Luis Fossati del Río, vecino de San Fernando. Ambos eran trabajadores de la empresa EQM, dedicada al diseño, fabricación y montaje de equipos navales, y a la calderería media y pesada (aluminio, aceros al carbono, aleados e inoxidables). En ese momento trabajaban en la construcción de un portalón de popa para un ferry de la empresa Balearia, que se encuentra atracado en Zona Franca. Una enorme estructura que sirve de acceso para los vehículos a la bodega.

El accidente se produjo poco después de las ocho de la mañana y los servicios sanitarios que se trasladaron hasta la zona nada pudieron hacer por los fallecidos que se encontraban bajo la estructura. Sí recibieron atención médica varios de sus compañeros que sufrieron ataques de ansiedad y desvanecimientos por lo ocurrido. Y es que en el momento de accidente gran parte de los empleados de la empresa estaban en su puesto de trabajo. Tanto en la nave en la que ocurrió el incidente como en otra de la misma empresa situada justo al lado, en la que los operarios, rotos de dolor, se concentraban y entre lágrimas lamentaban el triste final del accidente.

Hasta siete bomberos del Parque de Cádiz se trasladaron a la zona para asegurar la estructura, que ya había sido levantada por otros trabajadores de la nave. Los efectivos de los Bomberos utilizaron material de la propia empresa para elevar la estructura y facilitar así el trabajo del forense.

Hasta el lugar de los hechos también se trasladaron tanto efectivos de la Policía Nacional como la policía científica y servicios judiciales. También se dio traslado a la inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Dos técnicos del Centro de Prevención de riesgos Laborales se desplazaron hasta el lugar, así como la Inspección de Trabajo competentes y representantes de los sindicatos gaditanos.

La noticia provocó numerosas muestras de condolencia, especialmente crítica dese el Colectivo de Profesionales del Metal (CPM). "Ha impactado mucho en el astillero. Estamos indignados, no es casual que esto ocurra y tampoco es casual que sea otra vez en la industria auxiliar. No queremos esto para nadie, pero siempre somos nosotros, tanto accidentes graves como pequeños, y es por la precariaedad laboral que impone cada vez más la producción sobre la seguridad, que cada vez es menos importante, protocolaria, No tenemos ni representación sindical".