"López Gil no ha atendido a Chiclana porque ha estado en demasiados frentes"

El alcalde de Chiclana, el socialista José María Román, ha insistido en su mensaje de que la Junta de Andalucía no está atendiendo a su municipio como debiera y ha optado por la ironía para valorar los últimos cambios habidos en el segundo nivel de la estructura del Gobierno andaluz y que han llevado al también chiclanero Juan Luis Belizón a ser el nuevo delegado de la Junta en Cádiz en sustitución de Fernando López Gil, que es el nuevo viceconsejero de Presidencia.

Román, que no es la primera vez que se queja de falta de información por parte de la Administración andaluza y de falta de agilidad con respecto a determinados asuntos que atañen a su municipio, llegó a afirmar en declaraciones a este periódico que López Gil no se ha centrado en esas cuestiones "porque últimamente ha estado en muchos frentes a la vez". El regidor chiclanero no quiso pasar de esta afirmación pero en sus palabras se intuye cierta sorna, ya que López Gil se posicionó del lado de Susana Díaz en las pasadas primarias que vivió el PSOE mientras que él fue uno de los referentes de la corriente gaditana que apoyó la candidatura finalmente vencedora, la de Pedro Sánchez.

"Mi primera obligación como alcalde de Chiclana es defender los intereses de mi ciudad, por encima de los de mi partido. Y si yo aprecio que desde la Junta no se está atendiendo a Chiclana como sí se está haciendo con otros municipios cercanos, pues tengo que decirlo", reflexionó un José María Román que semanas atrás ya envió una carta al delegado del Gobierno andaluz en Cádiz interesándose por determinadas cuestiones y de la cual no ha tenido respuesta.

El relevo de López Gil es un chiclanero (Juan Luis Belizón) que viene avalado por otro chiclanero, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. Entre éste último y Román no hay muy buenas relaciones, lo que ha llevado a no pocos sociaistas a pensar que la designación de Belizón buscaba precisamente acorralar al alcalde de Chiclana. Y éste volvió a recurrir a la ironía cuando fue preguntado por este extremo: "Yo lo que sé es que por Chiclana está corriendo una frase que dice que si alguien quiere ascender en la Junta tiene que meterse con algún Román", añadió.